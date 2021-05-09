https://ria.ru/20210509/bankrot-1731573924.html

Суд признал москвича Цукерберга банкротом

Суд признал москвича Цукерберга банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению Марка Эллиота Цукерберга, который до смены в 2018 году имени и фамилии был Юрием Шишлянниковым, признал его банкротом и... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T13:36

2021-05-09T13:36

2021-05-09T13:36

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Марка Эллиота Цукерберга, который до смены в 2018 году имени и фамилии был Юрием Шишлянниковым, признал его банкротом и открыл процедуру реализации его имущества, следует из опубликованного решения суда.Суд установил, что у Цукерберга имеется задолженность перед Сбербанком и Альфа-банком в размере около 669 тысяч рублей. Хотя должник в настоящее время трудоустроен, в браке не состоит, несовершеннолетних детей на иждивении не имеет, суд счел целесообразным ввести сразу реализацию имущества, минуя процедуру реструктуризации долгов.Цукерберг не пришел на заседание суда, где должно было слушаться его заявление о собственном банкротстве, но прислал ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, а также перечислил на депозит суда 40 тысяч рублей на проведение процедуры.Заявление Цукерберга о банкротстве поступило в суд 9 февраля и спустя неделю было принято к производству. Суд ранее пояснил, что полным тезкой создателя Facebook является поменявший имя и фамилию 44-летний уроженец Херсонской области Украины Шишлянников. Сейчас он имеет временную регистрацию в российской столице до марта 2022 года.Основатель Facebook Марк Цукерберг, по подсчетам агентства Блумберг и журнала Forbes, входит в пятерку богатейших людей мира.В конце января сообщалось о задержании на несогласованной акции в столице полного тезки бывшего футболиста английского "Ливерпуля" и сборной Дании Даниэля Мюнте Аггера. Как оказалось, к спортсмену этот человек никакого отношения не имеет: 32-летний уроженец Оренбургской области по неизвестным причинам лишь поменял имя и фамилию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210207/dzhoker-1596420465.html

https://ria.ru/20210404/utechka-1604186054.html

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россия, сбербанк россии, москва, альфа-банк, происшествия