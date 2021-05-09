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В Москве загорелся автобус

В Москве загорелся автобус

Автобус загорелся в районе Алтуфьевского шоссе в Москве, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-09T17:21

2021-05-09T17:21

2021-05-10T01:25

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Автобус загорелся в районе Алтуфьевского шоссе в Москве, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.Отмечается, что сообщение о возгорании частного автобуса на внутренней стороне МКАД в районе 85-го километра поступило в 16:36. Пассажиров внутри автобуса не было."В 16:47 загорание было полностью ликвидировано", — говорится в сообщении.Причины и площадь загорания уточняются, добавляется в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обгоревший автобус на Алтуфьевском шоссе Кадры с места сгоревшего автобуса в Москве на Алтуфьевском шоссе. Информация о пострадавших уточняется. 2021-05-09T17:21 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия