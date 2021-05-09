https://ria.ru/20210509/avtobus-1731596106.html
В Москве загорелся автобус
В Москве загорелся автобус
Автобус загорелся в районе Алтуфьевского шоссе в Москве, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-09T17:21
2021-05-09T17:21
2021-05-10T01:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731599155_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_462a53eb27f75c78f6d3dae687545b77.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Автобус загорелся в районе Алтуфьевского шоссе в Москве, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.Отмечается, что сообщение о возгорании частного автобуса на внутренней стороне МКАД в районе 85-го километра поступило в 16:36. Пассажиров внутри автобуса не было."В 16:47 загорание было полностью ликвидировано", — говорится в сообщении.Причины и площадь загорания уточняются, добавляется в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731599155_778:0:3509:2048_1920x0_80_0_0_796f0541045cf6db758a2afda7221933.jpg
Обгоревший автобус на Алтуфьевском шоссе
Кадры с места сгоревшего автобуса в Москве на Алтуфьевском шоссе. Информация о пострадавших уточняется.
2021-05-09T17:21
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия