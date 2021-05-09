Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210509/avtobus-1731596106.html
В Москве загорелся автобус
В Москве загорелся автобус
Автобус загорелся в районе Алтуфьевского шоссе в Москве, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-09T17:21
2021-05-10T01:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731599155_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_462a53eb27f75c78f6d3dae687545b77.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Автобус загорелся в районе Алтуфьевского шоссе в Москве, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.Отмечается, что сообщение о возгорании частного автобуса на внутренней стороне МКАД в районе 85-го километра поступило в 16:36. Пассажиров внутри автобуса не было."В 16:47 загорание было полностью ликвидировано", — говорится в сообщении.Причины и площадь загорания уточняются, добавляется в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Обгоревший автобус на Алтуфьевском шоссе
Кадры с места сгоревшего автобуса в Москве на Алтуфьевском шоссе. Информация о пострадавших уточняется.
2021-05-09T17:21
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731599155_778:0:3509:2048_1920x0_80_0_0_796f0541045cf6db758a2afda7221933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
В Москве загорелся автобус
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Автобус загорелся в районе Алтуфьевского шоссе в Москве, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
2021-05-09T17:21
true
PT0M17S

В Москве загорелся автобус

17:21 09.05.2021 (обновлено: 01:25 10.05.2021)
 
© АГН "Москва" / Мобильный репортерУстранение последствий возгорания автобуса на пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАД
Устранение последствий возгорания автобуса на пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАД - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Автобус загорелся в районе Алтуфьевского шоссе в Москве, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Отмечается, что сообщение о возгорании частного автобуса на внутренней стороне МКАД в районе 85-го километра поступило в 16:36. Пассажиров внутри автобуса не было.
"В 16:47 загорание было полностью ликвидировано", — говорится в сообщении.
Причины и площадь загорания уточняются, добавляется в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
23:41Поиски главы омского Минздрава приостановили до утра
Лента новостейМолния