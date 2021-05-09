https://ria.ru/20210509/ataki-1731602766.html

На сайте "Бессмертного полка" пресекли попытки размещения фото нацистов

На сайте "Бессмертного полка" пресекли попытки размещения фото нацистов

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В День Победы организаторы онлайн-шествия "Бессмертный полк" пресекли попытки разместить портреты нацистских преступников. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T18:55

2021-05-09T18:55

2021-05-09T19:47

день победы-2021

бессмертный полк

день победы

происшествия

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В День Победы организаторы онлайн-шествия "Бессмертный полк" пресекли попытки разместить портреты нацистских преступников."Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет", — заявили в пресс-службе движения "Бессмертный полк России".Там также добавили, что зафиксировали массивные хакерские атаки на сайт онлайн-шествия — три DDoS-атаки и шесть веб-атак.Для того чтобы восстановить работу ресурса, пришлось временно ограничить его функционал."Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю "Бессмертного полка онлайн" — это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме", — подчеркнули в пресс-службе.Онлайн-шествие "Бессмертного полка" началось в каждом регионе России 9 мая в 15:00 по местному времени.В 2020 году организаторы акции вынуждены были перевести ее в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html

https://ria.ru/20210509/parad-1731590896.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бессмертный полк, день победы, происшествия