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День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/ataki-1731602766.html
На сайте "Бессмертного полка" пресекли попытки размещения фото нацистов
На сайте "Бессмертного полка" пресекли попытки размещения фото нацистов
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В День Победы организаторы онлайн-шествия "Бессмертный полк" пресекли попытки разместить портреты нацистских преступников. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T18:55
2021-05-09T19:47
день победы-2021
бессмертный полк
день победы
происшествия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В День Победы организаторы онлайн-шествия "Бессмертный полк" пресекли попытки разместить портреты нацистских преступников."Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет", — заявили в пресс-службе движения "Бессмертный полк России".Там также добавили, что зафиксировали массивные хакерские атаки на сайт онлайн-шествия — три DDoS-атаки и шесть веб-атак.Для того чтобы восстановить работу ресурса, пришлось временно ограничить его функционал."Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю "Бессмертного полка онлайн" — это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме", — подчеркнули в пресс-службе.Онлайн-шествие "Бессмертного полка" началось в каждом регионе России 9 мая в 15:00 по местному времени.В 2020 году организаторы акции вынуждены были перевести ее в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html
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бессмертный полк, день победы, происшествия

На сайте "Бессмертного полка" пресекли попытки размещения фото нацистов

18:55 09.05.2021 (обновлено: 19:47 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЖитель Москвы заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В День Победы организаторы онлайн-шествия "Бессмертный полк" пресекли попытки разместить портреты нацистских преступников.
"Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет", — заявили в пресс-службе движения "Бессмертный полк России".
Там также добавили, что зафиксировали массивные хакерские атаки на сайт онлайн-шествия — три DDoS-атаки и шесть веб-атак.
Для того чтобы восстановить работу ресурса, пришлось временно ограничить его функционал.
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"Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю "Бессмертного полка онлайн" — это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме", — подчеркнули в пресс-службе.
Онлайн-шествие "Бессмертного полка" началось в каждом регионе России 9 мая в 15:00 по местному времени.
В 2020 году организаторы акции вынуждены были перевести ее в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.
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