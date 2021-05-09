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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210509/antipaskha-1731526900.html
В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
Понятие "Антипасха" в православной церкви означает "вместо" или "напротив Пасхи" - в этот день празднуется память апостола Фомы, до которого весть о воскресении РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T01:11
2021-05-09T06:25
религия и мировоззрение
россия
антипасха
пасха
русская православная церковь
москва
общество
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Россиянам разъяснили смысл Антипасхи
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Понятие "Антипасха" в православной церкви означает "вместо" или "напротив Пасхи" - в этот день празднуется память апостола Фомы, до которого весть о воскресении Христа (Пасха) дошла в каком-то смысле ровно через неделю, рассказал РИА Новости глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).Антипасху, или Фомино воскресенье, Русская православная церковь отмечает в следующее воскресенье после Пасхи, в этом году - 9 мая. Согласно Евангелию, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.Как отмечают священнослужители, в названии "Антипасха" - в переводе с греческого "вместо Пасхи" - нет никакого противопоставления Пасхе, то есть празднику Воскресения Христова. Просто для апостола Фомы Пасха в каком-то смысле наступила на неделю позже других апостолов.Как повествует Евангелие, в сам день Пасхи Фома не присутствовал при явлении воскресшего Христа своим ученикам, и, узнав об этом, выразил сомнения в реальности произошедшего чуда. Чтобы уверить своего ученика, Господь, явившись во второй раз апостолам, позволил Фоме прикоснуться к нему и к следам от ран на его руках.Антипасха в храмах празднуется так же торжественно, как и сама Пасха, с пением пасхального канона и всеми особенностями пасхального богослужения. В древности, накануне Воскресения Христова, в Великую субботу, в храмах совершалось крещение, и затем все восемь дней до Антипасхи новообращенные должны были носить светлые крещальные одежды. В том числе и поэтому неделя после Пасхи называется Светлой.
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россия, антипасха, пасха, русская православная церковь, москва, общество

В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи

01:11 09.05.2021 (обновлено: 06:25 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВерующие на праздничном пасхальном богослужении в храме во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского в Покровском Александро-Невском женском монастыре в поселке Колывань Новосибирской области
Верующие на праздничном пасхальном богослужении в храме во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского в Покровском Александро-Невском женском монастыре в поселке Колывань Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Понятие "Антипасха" в православной церкви означает "вместо" или "напротив Пасхи" - в этот день празднуется память апостола Фомы, до которого весть о воскресении Христа (Пасха) дошла в каком-то смысле ровно через неделю, рассказал РИА Новости глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
Антипасху, или Фомино воскресенье, Русская православная церковь отмечает в следующее воскресенье после Пасхи, в этом году - 9 мая. Согласно Евангелию, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
"Греческая приставка "анти-" имеет достаточно широкий смысл, "вместо" (сравните "антиминс" - "вместо престола") или "напротив" (сравните "Антиливан" - хребет напротив Ливанских гор). Так и Антипасха - воскресение "напротив" пасхального то есть, первое воскресение после Пасхи, память апостола Фомы", - рассказал иеромонах Макарий. По его словам, начиная с этого дня в православных храмах совершают венчания.
Как отмечают священнослужители, в названии "Антипасха" - в переводе с греческого "вместо Пасхи" - нет никакого противопоставления Пасхе, то есть празднику Воскресения Христова. Просто для апостола Фомы Пасха в каком-то смысле наступила на неделю позже других апостолов.
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Как повествует Евангелие, в сам день Пасхи Фома не присутствовал при явлении воскресшего Христа своим ученикам, и, узнав об этом, выразил сомнения в реальности произошедшего чуда. Чтобы уверить своего ученика, Господь, явившись во второй раз апостолам, позволил Фоме прикоснуться к нему и к следам от ран на его руках.
Антипасха в храмах празднуется так же торжественно, как и сама Пасха, с пением пасхального канона и всеми особенностями пасхального богослужения. В древности, накануне Воскресения Христова, в Великую субботу, в храмах совершалось крещение, и затем все восемь дней до Антипасхи новообращенные должны были носить светлые крещальные одежды. В том числе и поэтому неделя после Пасхи называется Светлой.
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