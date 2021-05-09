https://ria.ru/20210509/alisov-1731613638.html

Умер оператор Алисов, снявший "Жестокий романс" и "Вокзал для двоих"

Умер оператор Алисов, снявший "Жестокий романс" и "Вокзал для двоих"

Народный артист России, кинооператор Вадим Алисов, снявший картины "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Ширли-мырли" и многие другие, скоропостижно скончался РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T21:46

2021-05-09T21:46

2021-05-09T21:46

культура

культура

россия

владимир меньшов

владимир малышев

вгик

эльдар рязанов

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731613479_0:0:2705:1522_1920x0_80_0_0_49d3198d27da0fe3bbcc8a115b783e6e.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Народный артист России, кинооператор Вадим Алисов, снявший картины "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Ширли-мырли" и многие другие, скоропостижно скончался на 81-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев."Он скоропостижно скончался", - сказал собеседник агентства.Алисов родился в Киеве в 1941 году, его мать - актриса Нина Алисова, отец - режиссёр и художник Валентин Кадочников. Окончил заочное отделение ВГИКа, где затем преподавал на кафедре операторского мастерства. Снял несколько десятков фильмов, среди которых "Вокзал для двоих" и "Жестокий романс" режиссёра Эльдара Рязанова, а также картины "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" Леонида Гайдая, "Ширли-мырли" Владимира Меньшова и многие другие.

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, владимир меньшов, владимир малышев, вгик, эльдар рязанов, киев