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Умер оператор Алисов, снявший "Жестокий романс" и "Вокзал для двоих"
Умер оператор Алисов, снявший "Жестокий романс" и "Вокзал для двоих"
Народный артист России, кинооператор Вадим Алисов, снявший картины "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Ширли-мырли" и многие другие, скоропостижно скончался РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T21:46
2021-05-09T21:46
2021-05-09T21:46
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Народный артист России, кинооператор Вадим Алисов, снявший картины "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Ширли-мырли" и многие другие, скоропостижно скончался на 81-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев."Он скоропостижно скончался", - сказал собеседник агентства.Алисов родился в Киеве в 1941 году, его мать - актриса Нина Алисова, отец - режиссёр и художник Валентин Кадочников. Окончил заочное отделение ВГИКа, где затем преподавал на кафедре операторского мастерства. Снял несколько десятков фильмов, среди которых "Вокзал для двоих" и "Жестокий романс" режиссёра Эльдара Рязанова, а также картины "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" Леонида Гайдая, "Ширли-мырли" Владимира Меньшова и многие другие.
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культура, россия, владимир меньшов, владимир малышев, вгик, эльдар рязанов, киев