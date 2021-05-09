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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210509/alisov-1731613638.html
Умер оператор Алисов, снявший "Жестокий романс" и "Вокзал для двоих"
Умер оператор Алисов, снявший "Жестокий романс" и "Вокзал для двоих"
Народный артист России, кинооператор Вадим Алисов, снявший картины "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Ширли-мырли" и многие другие, скоропостижно скончался РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T21:46
2021-05-09T21:46
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Народный артист России, кинооператор Вадим Алисов, снявший картины "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Ширли-мырли" и многие другие, скоропостижно скончался на 81-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев."Он скоропостижно скончался", - сказал собеседник агентства.Алисов родился в Киеве в 1941 году, его мать - актриса Нина Алисова, отец - режиссёр и художник Валентин Кадочников. Окончил заочное отделение ВГИКа, где затем преподавал на кафедре операторского мастерства. Снял несколько десятков фильмов, среди которых "Вокзал для двоих" и "Жестокий романс" режиссёра Эльдара Рязанова, а также картины "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" Леонида Гайдая, "Ширли-мырли" Владимира Меньшова и многие другие.
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культура, россия, владимир меньшов, владимир малышев, вгик, эльдар рязанов, киев

Умер оператор Алисов, снявший "Жестокий романс" и "Вокзал для двоих"

21:46 09.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТоржественный вечер, посвященный 100-летию ВГИК им. С. А. Герасимова
Торжественный вечер, посвященный 100-летию ВГИК им. С. А. Герасимова - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Народный артист России, кинооператор Вадим Алисов, снявший картины "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Ширли-мырли" и многие другие, скоропостижно скончался на 81-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев.
"Он скоропостижно скончался", - сказал собеседник агентства.
Алисов родился в Киеве в 1941 году, его мать - актриса Нина Алисова, отец - режиссёр и художник Валентин Кадочников. Окончил заочное отделение ВГИКа, где затем преподавал на кафедре операторского мастерства. Снял несколько десятков фильмов, среди которых "Вокзал для двоих" и "Жестокий романс" режиссёра Эльдара Рязанова, а также картины "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" Леонида Гайдая, "Ширли-мырли" Владимира Меньшова и многие другие.
 
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