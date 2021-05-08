https://ria.ru/20210508/zevok-1731466512.html

Ученые установили связь между продолжительностью зевка и размером мозга

Ученые установили связь между продолжительностью зевка и размером мозга

Ученые выяснили, что продолжительность зевка меняется в зависимости от размера головного мозга из-за его потребности в охлаждении. Статью с результатами... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T10:13

2021-05-08T10:13

2021-05-08T15:10

наука

общество

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ученые выяснили, что продолжительность зевка меняется в зависимости от размера головного мозга из-за его потребности в охлаждении. Статью с результатами исследования опубликовали на сайте Communications Biology.Специалисты провели эксперимент на 55 видах млекопитающих и 46 видах птиц, исследовав, таким образом, 1291 зевок.Опираясь на результаты филогенетического анализа, ученые обнаружили устойчивую связь между продолжительностью зевка и числом нейронов.Они заключили, что больший по размеру мозг имеет более высокие потребности в термолизе, тогда как его температура частично определяется выделением тепла вследствие активности нейронов. Эксперты также отметили, что животные зевают дольше, чем птицы, из-за более высокой температуры тела.

https://ria.ru/20210506/alkogol-1730155116.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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