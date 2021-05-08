https://ria.ru/20210508/zevok-1731466512.html
Ученые установили связь между продолжительностью зевка и размером мозга
Ученые установили связь между продолжительностью зевка и размером мозга
Ученые выяснили, что продолжительность зевка меняется в зависимости от размера головного мозга из-за его потребности в охлаждении. Статью с результатами... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T10:13
2021-05-08T10:13
2021-05-08T15:10
наука
общество
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ученые выяснили, что продолжительность зевка меняется в зависимости от размера головного мозга из-за его потребности в охлаждении. Статью с результатами исследования опубликовали на сайте Communications Biology.Специалисты провели эксперимент на 55 видах млекопитающих и 46 видах птиц, исследовав, таким образом, 1291 зевок.Опираясь на результаты филогенетического анализа, ученые обнаружили устойчивую связь между продолжительностью зевка и числом нейронов.Они заключили, что больший по размеру мозг имеет более высокие потребности в термолизе, тогда как его температура частично определяется выделением тепла вследствие активности нейронов. Эксперты также отметили, что животные зевают дольше, чем птицы, из-за более высокой температуры тела.
https://ria.ru/20210506/alkogol-1730155116.html
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наука, общество
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Ученые выяснили, что продолжительность зевка меняется в зависимости от размера головного мозга из-за его потребности в охлаждении. Статью с результатами исследования опубликовали на сайте Communications Biology
.
Специалисты провели эксперимент на 55 видах млекопитающих и 46 видах птиц, исследовав, таким образом, 1291 зевок.
Опираясь на результаты филогенетического анализа, ученые обнаружили устойчивую связь между продолжительностью зевка и числом нейронов.
Они заключили, что больший по размеру мозг имеет более высокие потребности в термолизе, тогда как его температура частично определяется выделением тепла вследствие активности нейронов.
Эксперты также отметили, что животные зевают дольше, чем птицы, из-за более высокой температуры тела.