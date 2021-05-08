https://ria.ru/20210508/zelenskiy-1731501877.html

Зеленский призвал не допустить новой мировой войны

Зеленский призвал не допустить новой мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения 8 мая призвал не допустить новой мировой войны в будущем, соответствующее видеообращение... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T17:35

2021-05-08T17:35

2021-05-08T17:35

земля

владимир зеленский

в мире

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КИЕВ, 8 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения 8 мая призвал не допустить новой мировой войны в будущем, соответствующее видеообращение президента опубликовано на сайте главы государства.День памяти и примирения отмечается в стране 8 мая."Если на мгновение представить невозможное и предположить, что человечеству позволили изменить свою историю один раз, лишиться одного периода, я уверен, что все люди на Земле выбрали бы единственный вариант: избежать и не допустить Второй мировой войны. К сожалению, мы не можем этого сделать. Не можем избежать войны в прошлом. Но можем и должны сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем", - сказал президент.По его словам, сегодня весь мир и все мировые лидеры должны показывать, что "человечество изучило урок 1939-1945 годов навсегда". Зеленский призвал "наполнить миллионы школьных учебников по истории", романы и фильмы "мантрой о невозможности повторения войны в будущем".

https://radiosputnik.ria.ru/20210508/pobeda-1731500912.html

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