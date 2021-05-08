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Зеленский вместе с послами Евросоюза прибыл в Донбасс
Зеленский вместе с послами Евросоюза прибыл в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами "Большой семерки" и Европейского союза прибыл в Луганскую область, сообщается на сайте главы государства. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T13:19
2021-05-08T13:19
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владимир зеленский
луганская область
украина
в мире
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КИЕВ, 8 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами "Большой семерки" и Европейского союза прибыл в Луганскую область, сообщается на сайте главы государства."Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область… Вместе с Владимиром Зеленским в Луганскую область прибыли послы стран "Большой семерки" и ЕС", - говорится в релизе.Отмечается, что глава государства примет участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне.
https://ria.ru/20210508/ukraina-1731422405.html
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g7, владимир зеленский, луганская область, украина, в мире

Зеленский вместе с послами Евросоюза прибыл в Донбасс

13:19 08.05.2021
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами "Большой семерки" и Европейского союза прибыл в Луганскую область, сообщается на сайте главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область… Вместе с Владимиром Зеленским в Луганскую область прибыли послы стран "Большой семерки" и ЕС", - говорится в релизе.
Отмечается, что глава государства примет участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне.
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