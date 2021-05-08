https://ria.ru/20210508/zelenskiy-1731479941.html

Зеленский вместе с послами Евросоюза прибыл в Донбасс

Зеленский вместе с послами Евросоюза прибыл в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами "Большой семерки" и Европейского союза прибыл в Луганскую область, сообщается на сайте главы государства. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T13:19

2021-05-08T13:19

2021-05-08T13:19

g7

владимир зеленский

луганская область

украина

в мире

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КИЕВ, 8 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами "Большой семерки" и Европейского союза прибыл в Луганскую область, сообщается на сайте главы государства."Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область… Вместе с Владимиром Зеленским в Луганскую область прибыли послы стран "Большой семерки" и ЕС", - говорится в релизе.Отмечается, что глава государства примет участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне.

https://ria.ru/20210508/ukraina-1731422405.html

луганская область

украина

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2021

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g7, владимир зеленский, луганская область, украина, в мире