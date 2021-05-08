В Москве открылись уличные выставки об истории Дня Победы
© Фото : Главархив МосквыФотографии, представленные на уличных выставках ко Дню Победы в Москве
© Фото : Главархив Москвы
"Главархив Москвы и городской департамент труда и социальной защиты населения открыли уличные выставки "Москва победная". В экспозиции представлены истории ветеранов, фотографии праздничной столицы 1945 года, газетные вырезки. Познакомиться с выставками можно до 31 мая на трех бульварах: Чистопрудном, Гоголевском и Тверском", - говорится в сообщении.
© Фото : Главархив МосквыНародные гулянья на улице Горького. Май 1945 г. Фото Г.В. Корабельникова.
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Народные гулянья на улице Горького. Май 1945 г. Фото Г.В. Корабельникова.
© Фото : Главархив Москвы
© Фото : Главархив МосквыСводный полк 1-го Белорусского фронта во время Парада Победы на Красной площади. 24 июня 1945 г. Фото Е.А. Халдея.
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Сводный полк 1-го Белорусского фронта во время Парада Победы на Красной площади. 24 июня 1945 г. Фото Е.А. Халдея.
© Фото : Главархив Москвы
© Фото : Главархив Москвы
Москва. Красная площадь. Г. К. Жуков принимает парад в ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне. 24 июня 1945 г. Фото М.А. Трахмана.
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Москва. Красная площадь. Г. К. Жуков принимает парад в ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне. 24 июня 1945 г. Фото М.А. Трахмана.
© Фото : Главархив Москвы
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Народные гулянья на улице Горького. Май 1945 г. Фото Г.В. Корабельникова.
© Фото : Главархив Москвы
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Сводный полк 1-го Белорусского фронта во время Парада Победы на Красной площади. 24 июня 1945 г. Фото Е.А. Халдея.
© Фото : Главархив Москвы
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Москва. Красная площадь. Г. К. Жуков принимает парад в ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне. 24 июня 1945 г. Фото М.А. Трахмана.
© Фото : Главархив Москвы
Среди ветеранов, поделившихся своими историями для выставки, - участники обороны Москвы и битвы на Курской дуге, Парада Победы 24 июня 1945 года, работники заводов, а также те, кто во время войны еще учился в школе.
"Восемьсот пятьдесят тысяч москвичей воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Более 374 тысяч не вернулись с полей сражений. Война стала тяжелейшим испытанием для советских людей, принесла слишком много горя и утрат. И забыть обо всем этом сейчас - настоящее преступление. День Победы - это главный праздник в нашей стране, когда мы вспоминаем и чествуем тех, кто, несмотря ни на что, добыл нам мирную жизнь", - приводятся на сайте слова начальника Главного архивного управления Москвы Ярослава Онопенко.
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