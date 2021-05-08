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В Москве открылись уличные выставки об истории Дня Победы

В Москве открылись уличные выставки об истории Дня Победы

Выставки об истории Дня Победы открылись на Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах в Москве, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T11:55

2021-05-08T11:55

2021-05-08T11:55

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

москва

общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Выставки об истории Дня Победы открылись на Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах в Москве, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина."Главархив Москвы и городской департамент труда и социальной защиты населения открыли уличные выставки "Москва победная". В экспозиции представлены истории ветеранов, фотографии праздничной столицы 1945 года, газетные вырезки. Познакомиться с выставками можно до 31 мая на трех бульварах: Чистопрудном, Гоголевском и Тверском", - говорится в сообщении.Среди ветеранов, поделившихся своими историями для выставки, - участники обороны Москвы и битвы на Курской дуге, Парада Победы 24 июня 1945 года, работники заводов, а также те, кто во время войны еще учился в школе."Восемьсот пятьдесят тысяч москвичей воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Более 374 тысяч не вернулись с полей сражений. Война стала тяжелейшим испытанием для советских людей, принесла слишком много горя и утрат. И забыть обо всем этом сейчас - настоящее преступление. День Победы - это главный праздник в нашей стране, когда мы вспоминаем и чествуем тех, кто, несмотря ни на что, добыл нам мирную жизнь", - приводятся на сайте слова начальника Главного архивного управления Москвы Ярослава Онопенко.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день победы, великая отечественная война (1941-1945), москва, общество