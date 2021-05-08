https://ria.ru/20210508/vykhodnoy-1731514160.html

Сенатор предложил дать дополнительный выходной женщинам с детьми

Сенатор предложил дать дополнительный выходной женщинам с детьми

Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов предложил установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T20:22

2021-05-08T20:22

2021-05-08T20:22

россия

дмитрий медведев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730679015_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_eec212afb0614de00b135a3a1a9a842c.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов предложил установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми."Нужно установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми, чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребенку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни", - сказал Леонов РИА Новости.По его словам, предлагаемую инициативу нужно обсудить на заседании трехсторонней комиссии, поскольку она затрагивает трудовое законодательство. "И если будет достигнут компромисс, эта идея имеет право на жизнь", - считает Леонов.Он также отметил, что дополнительный выходной для женщин с детьми "не должен сказываться на их зарплате или отпуске".Говоря в целом о возможности перехода всех работников на четырехдневную рабочую неделю, сенатор подчеркнул, что "хотя прогресс и идет вперед, это вопрос непростой, все нужно просчитать, чтобы граждане не потеряли в зарплате". Кроме того, три выходных дня – это неудобно, в том числе и в плане работы госорганов и бюджетных организаций, полагает сенатор. По мнению Леонова, это "не вопрос ближайшего будущего".С идеей сокращения рабочей недели до четырех дней выступил в 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, одним из очевидных плюсов будет то, что у работника появится дополнительное время на восстановление, собственное развитие, образование и воспитание детей. Как считает Медведев, переходить на четырехдневку можно постепенно: в качестве эксперимента в отдельных регионах или компаниях сокращать рабочее время.

https://ria.ru/20210508/chasy-1731495303.html

https://ria.ru/20210429/rabota-1730467597.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, общество