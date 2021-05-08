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Сенатор предложил дать дополнительный выходной женщинам с детьми
Сенатор предложил дать дополнительный выходной женщинам с детьми
Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов предложил установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T20:22
2021-05-08T20:22
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов предложил установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми."Нужно установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми, чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребенку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни", - сказал Леонов РИА Новости.По его словам, предлагаемую инициативу нужно обсудить на заседании трехсторонней комиссии, поскольку она затрагивает трудовое законодательство. "И если будет достигнут компромисс, эта идея имеет право на жизнь", - считает Леонов.Он также отметил, что дополнительный выходной для женщин с детьми "не должен сказываться на их зарплате или отпуске".Говоря в целом о возможности перехода всех работников на четырехдневную рабочую неделю, сенатор подчеркнул, что "хотя прогресс и идет вперед, это вопрос непростой, все нужно просчитать, чтобы граждане не потеряли в зарплате". Кроме того, три выходных дня – это неудобно, в том числе и в плане работы госорганов и бюджетных организаций, полагает сенатор. По мнению Леонова, это "не вопрос ближайшего будущего".С идеей сокращения рабочей недели до четырех дней выступил в 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, одним из очевидных плюсов будет то, что у работника появится дополнительное время на восстановление, собственное развитие, образование и воспитание детей. Как считает Медведев, переходить на четырехдневку можно постепенно: в качестве эксперимента в отдельных регионах или компаниях сокращать рабочее время.
https://ria.ru/20210508/chasy-1731495303.html
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россия, дмитрий медведев, общество

Сенатор предложил дать дополнительный выходной женщинам с детьми

20:22 08.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми во время прогулки
Женщина с детьми во время прогулки - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов предложил установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми.
"Нужно установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми, чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребенку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни", - сказал Леонов РИА Новости.
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По его словам, предлагаемую инициативу нужно обсудить на заседании трехсторонней комиссии, поскольку она затрагивает трудовое законодательство. "И если будет достигнут компромисс, эта идея имеет право на жизнь", - считает Леонов.
Он также отметил, что дополнительный выходной для женщин с детьми "не должен сказываться на их зарплате или отпуске".
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Говоря в целом о возможности перехода всех работников на четырехдневную рабочую неделю, сенатор подчеркнул, что "хотя прогресс и идет вперед, это вопрос непростой, все нужно просчитать, чтобы граждане не потеряли в зарплате". Кроме того, три выходных дня – это неудобно, в том числе и в плане работы госорганов и бюджетных организаций, полагает сенатор. По мнению Леонова, это "не вопрос ближайшего будущего".
С идеей сокращения рабочей недели до четырех дней выступил в 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, одним из очевидных плюсов будет то, что у работника появится дополнительное время на восстановление, собственное развитие, образование и воспитание детей. Как считает Медведев, переходить на четырехдневку можно постепенно: в качестве эксперимента в отдельных регионах или компаниях сокращать рабочее время.
 
РоссияДмитрий МедведевОбщество
 
 
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