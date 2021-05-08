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Сенатор предложил дать дополнительный выходной женщинам с детьми
Сенатор предложил дать дополнительный выходной женщинам с детьми
Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов предложил установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T20:22
2021-05-08T20:22
2021-05-08T20:22
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов предложил установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми."Нужно установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми, чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребенку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни", - сказал Леонов РИА Новости.По его словам, предлагаемую инициативу нужно обсудить на заседании трехсторонней комиссии, поскольку она затрагивает трудовое законодательство. "И если будет достигнут компромисс, эта идея имеет право на жизнь", - считает Леонов.Он также отметил, что дополнительный выходной для женщин с детьми "не должен сказываться на их зарплате или отпуске".Говоря в целом о возможности перехода всех работников на четырехдневную рабочую неделю, сенатор подчеркнул, что "хотя прогресс и идет вперед, это вопрос непростой, все нужно просчитать, чтобы граждане не потеряли в зарплате". Кроме того, три выходных дня – это неудобно, в том числе и в плане работы госорганов и бюджетных организаций, полагает сенатор. По мнению Леонова, это "не вопрос ближайшего будущего".С идеей сокращения рабочей недели до четырех дней выступил в 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, одним из очевидных плюсов будет то, что у работника появится дополнительное время на восстановление, собственное развитие, образование и воспитание детей. Как считает Медведев, переходить на четырехдневку можно постепенно: в качестве эксперимента в отдельных регионах или компаниях сокращать рабочее время.
https://ria.ru/20210508/chasy-1731495303.html
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россия, дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов предложил установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми.
"Нужно установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми, чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребенку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни", - сказал Леонов РИА Новости.
По его словам, предлагаемую инициативу нужно обсудить на заседании трехсторонней комиссии, поскольку она затрагивает трудовое законодательство. "И если будет достигнут компромисс, эта идея имеет право на жизнь", - считает Леонов.
Он также отметил, что дополнительный выходной для женщин с детьми "не должен сказываться на их зарплате или отпуске".
Говоря в целом о возможности перехода всех работников на четырехдневную рабочую неделю, сенатор подчеркнул, что "хотя прогресс и идет вперед, это вопрос непростой, все нужно просчитать, чтобы граждане не потеряли в зарплате". Кроме того, три выходных дня – это неудобно, в том числе и в плане работы госорганов и бюджетных организаций, полагает сенатор. По мнению Леонова, это "не вопрос ближайшего будущего".
С идеей сокращения рабочей недели до четырех дней выступил в 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев
. По его словам, одним из очевидных плюсов будет то, что у работника появится дополнительное время на восстановление, собственное развитие, образование и воспитание детей. Как считает Медведев, переходить на четырехдневку можно постепенно: в качестве эксперимента в отдельных регионах или компаниях сокращать рабочее время.