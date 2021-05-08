https://ria.ru/20210508/voyna-1731462769.html

"До сих пор помню азбуку Морзе". Ветеран рассказал, как узнал о победе

"До сих пор помню азбуку Морзе". Ветеран рассказал, как узнал о победе

Десантник-связист Владимир Располыхин во время Великой Отечественной войны участвовал в освобождении Вены, где уже в наши дни прожил несколько лет, воевал на... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T09:20

2021-05-08T09:20

2021-05-08T10:57

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

вена

общество

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ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости, Анастасия Иванова. Десантник-связист Владимир Располыхин во время Великой Отечественной войны участвовал в освобождении Вены, где уже в наши дни прожил несколько лет, воевал на территории Венгрии и бывшей Чехословакии. Он рассказал РИА Новости, как из-за предательства сорвалось его первое боевое задание, как советские войска встретили в Вене и как он узнал о победе.Владимир Васильевич Располыхин родился в 1925 году в поселке Пролетарский Московской области. В 1941 году ему было 16 лет. О войне он узнал от бабушки, придя домой после занятий в струнном кружке.В поселке был организован молодежно-комсомольский отряд для того, чтобы направить группу ребят в Москву на случай бомбежки города немецкой авиацией."Когда мы прибыли в Москву, наше присутствие там оказалось ненужным, поэтому нас направили в Брянскую и Орловскую области заниматься устройством оборонительных сооружений на дальних подступах Москвы. И мы, почти что дети, занимались рытьем больших траншей, окопов для наших солдат. Там я пробыл около четырех месяцев", - рассказывает ветеран.Располыхин обучался в училище связи в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). В 1943 году закончил школу радиоспециалистов в Горьком, где ему присвоили звание радиста третьего класса в звания ефрейтора. "Я до сих пор помню азбуку Морзе", - говорит 95-летний ветеран.В этом же году собеседник агентства был призван в армию и направлен в воздушно-десантную бригаду."Тогда к нам прибыл представитель воздушно-десантных войск и отобрал 13 человек. Бригада эта располагалась в городе Люберцы. И в конце 1943 году нас направили в город Андреаполь Калининской области, где мы должны были десантироваться в город Полоцк в Белоруссии, но у нас не получилось это сделать. А история вот какая: мы уже сидели в самолетах, нас должны были выбросить летчики под командованием Валентины Гризодубовой. Однако один бывший советских командир, лейтенант, который был захвачен немцами, перешел на сторону фашистов и всех предал, рассказав, что в районе Полоцка хотят выбросить большое количество войск. Это 11-я гвардейская воздушно-десантная бригада под командованием (Василия) Глаголева. В Вене ему стоит памятник", - рассказывает бывший солдат.Так как десантирование сорвалось, десантную бригаду направили в Калининскую область, где Располыхин служил до начала 1945 года."Служил я в таких частях, где все были настроены бодро и с надеждой на то, что победа будет за нами: не было нытья от солдат, все были настроены на борьбу с фашистской Германией", - говорит Владимир Васильевич.Располыхину приходилось на фронте выполнять две роли – и радиста, и солдата, а значит, в одной руке – радиостанция, а в другой – автомат. И однажды с ним произошел случай, который мог дорого ему обойтись."В местечке Дудар в Венгрии мы лежали в окопах, и вдруг раздалась команда срочно занимать новые позиции. У меня, так как я работал радистом, была за спиной упаковка приема передач. Нас было двое – один носил упаковку питания, другой – упаковку приема передач. Когда была команда – радиостанцию я взял, а автомат забыл. Прибежал на новое место и говорю товарищу: "Знаешь, Саш, я забыл автомат, пойдем искать. Он отказался. Тогда я пошел один. Если бы командование узнало, что я без оружия, оно бы посчитало меня дезертиром. Я побежал обратно к тому месту, где я лежал в окопе. А дело было к ночи: там было уже темно, а на земле - кучи картофельной ботвы. Но мне все же удалось нащупать оружие. Моей радости не было конца. Этот случай особенно запомнился, так как я мог нарваться на остатки немецких войск или заблудиться", - так описывает это Располыхин.Говоря о самом тяжелом периоде, ветеран называет 16 марта 1945 года: тогда он находился в районе Будапешта, где было сосредоточено большое количество немецких войск – 11 танковых дивизий. Советские войска пошли в прорыв их оборонительных сооружений: "Тогда было очень тяжело, было очень много потерь". В детали он вдаваться не стал."В конце марта 1945 года, после того, как мы освободили Венгерскую Республику, мы вышли на ближние подступы к столице Австрии. Город был очень сильно укреплен немцами. Мы брали дом за домом, улицу за улицей. Случилось так, как было задумано нашим командованием: 13 апреля 1945 года Вена была нами взята. Жители Вены нас очень хорошо встречали: на исходе войны они плохо жили. Помню, когда бежали по улицам Вены, видели такую картину: разделали лошадь, чтобы ее покушать. Наши командования потом развернули полевые кухни и по возможности на каждой улице выдавали людям пищу", - говорит собеседник.Владимиру Васильевичу довелось пожить в Вене, правда спустя уже много лет, куда он переехал к внучке после смерти своей жены: с 2015 по 2017 годы. Там он каждый год участвовал в мероприятиях, которые были посвящены Великой Победе над фашистской Германией."Австрия – замечательная страна. И сейчас они замечательно относятся к нашим соотечественникам. Местные люди так же собираются на празднования Дня Победы", - отмечает он.О победе Располыхин узнал 8 мая 1945 года.Ветеран с грустью отмечает, что ни одного его однополчанина сейчас нет в живых. Сейчас уже три года, как он живет в Париже у своей дочери Натальи: пишет воспоминания о пережитом времени. На полках в гостиной стоят несколько толстых разноцветных папок, все архивы собраны по датам. До пандемии Располыхин активно принимал участие в "Бессмертном полке"."Я был руководителем "Бессмертного полка" в Австрии, когда я там жил. Если в этом году будет возможность – я буду участвовать. Однако все зависит от пандемии. Из-за этого я уже два года не был в России", - печально отмечает он.Ветеран болезненно воспринимает тему переписывании истории войны рядом западных стран и уничтожение советских памятников: "Если уничтожают памятники, эти люди уничтожают свое прошлое. Их можно только ненавидеть. Вы из уст старшего поколения знаете, как это было, какие были трудности на путях у каждого. Как можно заниматься уничтожением памятников? Это безобразие, нет даже такого слова, которое можно подобрать для этого".

https://ria.ru/20210507/medsestry-1731409999.html

https://ria.ru/20210430/medal-1730711480.html

https://ria.ru/20200413/1569851473.html

https://ria.ru/20210508/voyna-1730710834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), вена, общество