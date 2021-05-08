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Наши ветераны: победы на войне и в мирной жизни

Наши ветераны: победы на войне и в мирной жизни

Эти ветераны Великой Отечественной войны подают пример жизненной энергии и стойкости всем следующим поколениям.

2021-05-08T18:07

2021-05-08T18:07

2021-05-08T19:17

великая отечественная война (1941-1945)

видео

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Иван Робак в свои 95 лет занимается йогой и разводит цветы. Анатолий Ботян освоил кулинарию: мастерски готовит плов, азу и макароны по-флотски. Наум Слепцов стал кандидатом в мастера спорта по шахматам. Девяностодевятилетнюю Марию Колтакову называют "стальной бабушкой". Она установила 14 рекордов Гиннеса: катается на багги, водит танк и управляет авиатренажером. Екатерина Хоменко в 98 поет в хоре и увлекается поэзией. В своих стихах она написала завет: "Вам, сыновья мои, внуки и правнуки, мы доверяем землю и мир".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наши ветераны: победы на войне и в мирной жизни Эти ветераны Великой Отечественной войны подают пример жизненной энергии и стойкости всем следующим поколениям. Иван Робак в свои 95 лет занимается йогой и разводит цветы. Анатолий Ботян освоил кулинарию: мастерски готовит плов, азу и макароны по-флотски. Наум Слепцов стал кандидатом в мастера спорта по шахматам. 99-летнюю Марию Колтакову называют «стальной бабушкой». Она установила 14 рекордов Гиннеса: катается на багги, водит танк и управляет авиатренажером. Екатерина Хоменко в 98 поет в хоре и увлекается поэзией. В своих стихах она написала завет: «Вам, сыновья мои, внуки и правнуки, мы доверяем землю и мир». 2021-05-08T18:07 true PT6M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, великая отечественная война (1941-1945), видео