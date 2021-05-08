https://ria.ru/20210508/veterany-1731504715.html
Наши ветераны: победы на войне и в мирной жизни
Наши ветераны: победы на войне и в мирной жизни
Эти ветераны Великой Отечественной войны подают пример жизненной энергии и стойкости всем следующим поколениям.
2021-05-08T18:07
2021-05-08T18:07
2021-05-08T19:17
великая отечественная война (1941-1945)
видео
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Иван Робак в свои 95 лет занимается йогой и разводит цветы. Анатолий Ботян освоил кулинарию: мастерски готовит плов, азу и макароны по-флотски. Наум Слепцов стал кандидатом в мастера спорта по шахматам. Девяностодевятилетнюю Марию Колтакову называют "стальной бабушкой". Она установила 14 рекордов Гиннеса: катается на багги, водит танк и управляет авиатренажером. Екатерина Хоменко в 98 поет в хоре и увлекается поэзией. В своих стихах она написала завет: "Вам, сыновья мои, внуки и правнуки, мы доверяем землю и мир".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Наши ветераны: победы на войне и в мирной жизни
Эти ветераны Великой Отечественной войны подают пример жизненной энергии и стойкости всем следующим поколениям.
Иван Робак в свои 95 лет занимается йогой и разводит цветы. Анатолий Ботян освоил кулинарию: мастерски готовит плов, азу и макароны по-флотски. Наум Слепцов стал кандидатом в мастера спорта по шахматам. 99-летнюю Марию Колтакову называют «стальной бабушкой». Она установила 14 рекордов Гиннеса: катается на багги, водит танк и управляет авиатренажером. Екатерина Хоменко в 98 поет в хоре и увлекается поэзией. В своих стихах она написала завет: «Вам, сыновья мои, внуки и правнуки, мы доверяем землю и мир».
2021-05-08T18:07
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PT6M38S
РИА Новости
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видео, великая отечественная война (1941-1945), видео
Наши ветераны: победы на войне и в мирной жизни
18:07 08.05.2021 (обновлено: 19:17 08.05.2021)
Эти ветераны Великой Отечественной войны подают пример жизненной энергии и стойкости всем следующим поколениям.