https://ria.ru/20210508/veterany-1731495843.html

Юлия Чичерина спела для ветеранов в Луганске

Юлия Чичерина спела для ветеранов в Луганске

Российская рок-певица Юлия Чичерина дала праздничный концерт перед пациентами госпиталя ветеранов Великой Отечественной в Луганске, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T16:16

2021-05-08T16:16

2021-05-08T16:46

культура

юлия чичерина

луганская народная республика

день победы

луганск

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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Российская рок-певица Юлия Чичерина дала праздничный концерт перед пациентами госпиталя ветеранов Великой Отечественной в Луганске, передаёт корреспондент РИА Новости.Госпиталь имени маршала Еременко находится на окраине Луганска. Он был открыт в советское время специально для ветеранов. Сейчас тут лечатся три ветерана, одному из которых 101 один год, двоим - больше 90 лет. Также здесь лечатся дети войны, ветераны войны в Афганистане.В целях пандемической безопасности они слушали концерт с балконов госпиталя. Многие слушатели были на инвалидных колясках, в руках пациенты и медперсонал держали портреты своих родственников-ветеранов.Чичерина выступала на улице, на лужайке, примыкающей к стене госпиталя. Она спела четыре песни. После неё выступил сводный оркестр ЛНР и ансамбль офицеров.По ее словам, ей очень хотелось выступить накануне дня Победы именно в Луганске, так как здесь военным и мирным жителям пришлось пережить блокаду и обстрелы в 2014 году.

https://ria.ru/20210508/veteran-1731473470.html

луганская народная республика

луганск

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юлия чичерина, луганская народная республика, день победы, луганск