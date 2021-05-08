Юлия Чичерина спела для ветеранов в Луганске
16:16 08.05.2021 (обновлено: 16:46 08.05.2021)
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Российская рок-певица Юлия Чичерина дала праздничный концерт перед пациентами госпиталя ветеранов Великой Отечественной в Луганске, передаёт корреспондент РИА Новости.
Госпиталь имени маршала Еременко находится на окраине Луганска. Он был открыт в советское время специально для ветеранов. Сейчас тут лечатся три ветерана, одному из которых 101 один год, двоим - больше 90 лет. Также здесь лечатся дети войны, ветераны войны в Афганистане.
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы
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Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"Жители Первомайска на концерте в честь Дня Победы
2 из 4
Жители Первомайска на концерте в честь Дня Победы
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы
3 из 4
Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"Жители Первомайска перед концертом в честь Дня Победы
4 из 4
Жители Первомайска перед концертом в честь Дня Победы
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
1 из 4
Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
2 из 4
Жители Первомайска на концерте в честь Дня Победы
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
3 из 4
Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
4 из 4
Жители Первомайска перед концертом в честь Дня Победы
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
В целях пандемической безопасности они слушали концерт с балконов госпиталя. Многие слушатели были на инвалидных колясках, в руках пациенты и медперсонал держали портреты своих родственников-ветеранов.
Чичерина выступала на улице, на лужайке, примыкающей к стене госпиталя. Она спела четыре песни. После неё выступил сводный оркестр ЛНР и ансамбль офицеров.
"Сегодня выступали на необычной площадке. По-моему, было круто", - поделилась впечатлениями Чичерина с журналистами.
По ее словам, ей очень хотелось выступить накануне дня Победы именно в Луганске, так как здесь военным и мирным жителям пришлось пережить блокаду и обстрелы в 2014 году.