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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210508/veterany-1731495843.html
Юлия Чичерина спела для ветеранов в Луганске
Юлия Чичерина спела для ветеранов в Луганске
Российская рок-певица Юлия Чичерина дала праздничный концерт перед пациентами госпиталя ветеранов Великой Отечественной в Луганске, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T16:16
2021-05-08T16:46
культура
юлия чичерина
луганская народная республика
день победы
луганск
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Российская рок-певица Юлия Чичерина дала праздничный концерт перед пациентами госпиталя ветеранов Великой Отечественной в Луганске, передаёт корреспондент РИА Новости.Госпиталь имени маршала Еременко находится на окраине Луганска. Он был открыт в советское время специально для ветеранов. Сейчас тут лечатся три ветерана, одному из которых 101 один год, двоим - больше 90 лет. Также здесь лечатся дети войны, ветераны войны в Афганистане.В целях пандемической безопасности они слушали концерт с балконов госпиталя. Многие слушатели были на инвалидных колясках, в руках пациенты и медперсонал держали портреты своих родственников-ветеранов.Чичерина выступала на улице, на лужайке, примыкающей к стене госпиталя. Она спела четыре песни. После неё выступил сводный оркестр ЛНР и ансамбль офицеров.По ее словам, ей очень хотелось выступить накануне дня Победы именно в Луганске, так как здесь военным и мирным жителям пришлось пережить блокаду и обстрелы в 2014 году.
https://ria.ru/20210508/veteran-1731473470.html
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юлия чичерина, луганская народная республика, день победы, луганск

Юлия Чичерина спела для ветеранов в Луганске

16:16 08.05.2021 (обновлено: 16:46 08.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы
Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Российская рок-певица Юлия Чичерина дала праздничный концерт перед пациентами госпиталя ветеранов Великой Отечественной в Луганске, передаёт корреспондент РИА Новости.
Госпиталь имени маршала Еременко находится на окраине Луганска. Он был открыт в советское время специально для ветеранов. Сейчас тут лечатся три ветерана, одному из которых 101 один год, двоим - больше 90 лет. Также здесь лечатся дети войны, ветераны войны в Афганистане.
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы
Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы
1 из 4
Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"Жители Первомайска на концерте в честь Дня Победы
Жители Первомайска на концерте в честь Дня Победы
2 из 4
Жители Первомайска на концерте в честь Дня Победы
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы
Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы
3 из 4
Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"Жители Первомайска перед концертом в честь Дня Победы
Жители Первомайска перед концертом в честь Дня Победы
4 из 4
Жители Первомайска перед концертом в честь Дня Победы
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
1 из 4
Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
2 из 4
Жители Первомайска на концерте в честь Дня Победы
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
3 из 4
Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
4 из 4
Жители Первомайска перед концертом в честь Дня Победы
© Фото : пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
В целях пандемической безопасности они слушали концерт с балконов госпиталя. Многие слушатели были на инвалидных колясках, в руках пациенты и медперсонал держали портреты своих родственников-ветеранов.
Чичерина выступала на улице, на лужайке, примыкающей к стене госпиталя. Она спела четыре песни. После неё выступил сводный оркестр ЛНР и ансамбль офицеров.
"Сегодня выступали на необычной площадке. По-моему, было круто", - поделилась впечатлениями Чичерина с журналистами.
По ее словам, ей очень хотелось выступить накануне дня Победы именно в Луганске, так как здесь военным и мирным жителям пришлось пережить блокаду и обстрелы в 2014 году.
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КультураЮлия ЧичеринаЛуганская Народная РеспубликаДень ПобедыЛуганск
 
 
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