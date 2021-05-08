https://ria.ru/20210508/veteran-1731480713.html

Итальянский ветеран рассказал, как немцы устраивали фальшивые похороны

Итальянский ветеран рассказал, как немцы устраивали фальшивые похороны

Известный участник итальянского движения Сопротивления Джилберто Малвестуто, которому в апреле исполнилось 100 лет, рассказал РИА Новости, что чувствует себя... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T13:26

2021-05-08T13:26

2021-05-08T19:12

россия

абруццо

италия

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РИМ, 8 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Известный участник итальянского движения Сопротивления Джилберто Малвестуто, которому в апреле исполнилось 100 лет, рассказал РИА Новости, что чувствует себя исполнившим долг перед страной и хотел бы, чтобы молодые люди больше относились друг к другу как братья.Малвестуто (Gilberto Malvestuto) был в числе первых итальянских партизан, вступивших в Болонью после ее освобождения в апреле 1945 года. Широко известны фотокадры, на которых он с автоматом идет по историческому центру города.Малвестуто, который проживает в учреждении по уходу за пожилыми людьми в родном городе Сулмона, последний офицер знаменитой "Бригады Майелла", которая была военным подразделением итальянского Сопротивления.По словам ветерана, на войне он сражался за ценности свободы, которые общество ощущает сейчас. В качестве примера ветеран привел руководителей местных администраций при фашистском режиме — "подеста", которых после войны сменили городские советы."Сейчас больше свободы — прессы и мысли, и глава городской администрации представляет всех нас", — сказал бывший партизан, который в разговоре попросил обращаться к нему по имени и на "ты".На службе в "Бригаде Майелла", которая сформировалась в горном регионе Абруццо, Малвестуто вел дневник. Впоследствии эти записи стал основой для его биографии "На крыльях памяти", которую он опубликовал уже в преклонном возрасте."Я писал его в моменты отдыха. Однажды, я помню, я находился на берегу реки Сенио, где у нас был пулеметный расчет. Шел снег, и издалека я увидел людей в белых маскировочных халатах. Это были немцы, которые наступали в мою сторону. Я предупредил артиллерию польского подразделения, которая своим огнем отогнала их на другой берег", — сказал бывший офицер.Другим запомнившимся ему эпизодом стали фальшивые похороны, которые немецкие войска устроили для отвлечения внимания противников из союзных войск. "Они продолжались два-три вечера, была настоящая процессия с крестами. На следующий день нас обстреляла артиллерия из этого района. Тогда мы поняли, что был обман. Когда они решили повторить трюк, я дал приказ открыть стрельбу, и они разбежались. В телеге, которую они бросили, лежали снаряды. Были погибшие, но именно в тот момент я понял, что такое война", — рассказал Малвестуто.До войны Малвестуто служил на железнодорожной станции, став самым молодым ее начальником в Италии. Вместе с ним в рядах добровольческого подразделения сражались и крестьяне, и горожане, и даже судья. "Прошло больше 70 лет, над воспоминаниями немного сгустился туман", — посетовал он."Мы называли себя патриотами, а не партизанами, потому что партизаны ведут борьбу на оккупированной врагом территории в Сопротивлении, а мы были добровольцами, фактически солдатами на своей земле", — отмечает итальянец.Несмотря на службу, Малвестуто переписывался с невестой Ледой, с которой познакомился до войны на экзаменах.В связи с предстоящим праздником Победы Малвестуто заявил, что чувствует связь с Россией, и призвал молодое поколение следовать принципам взаимного уважения."Нужно относиться друг к другу как к братьям, считать равными себе: почти по заповедям Моисея, который завещал почитать родителей и заботиться о детях. У них должна быть работа, чтобы потом они подарили вам радость увидеть внуков. Своих я люблю больше, чем собственных детей", — сказал Джилберто.Его внук Марко в разговоре с РИА Новости называет деда образцом храбрости и примером сохранения ценностей, отмечая, что Джилберто прожил крайне насыщенную событиями жизнь."Иметь удачу быть внуком такого человека, как дедушка, — это все равно что иметь дома кусочек истории во плоти и крови", — рассказывает Марко, который работает журналистом. По его словам, Джилберто всегда готов передать свой необыкновенный опыт борца за свободу в том числе "через забавные и даже еретические случаи из жизни"."С детства он для меня был ценным источником знаний, примером мужества и привязанности к ценностям свободы и семьи, образцом для подражания в том, что он делал в своей очень долгой и наполненной жизни. Джилберто для меня — и доблестный партизан, и любимый дедушка", — сказал Марко Малвестуто.

https://ria.ru/20210508/veteran-1731478354.html

https://ria.ru/20210508/veteran-1731473470.html

https://ria.ru/20210508/voyna-1731462769.html

https://ria.ru/20210507/pobeda-1731437715.html

https://ria.ru/20210507/vaktsinatsiya-1731413557.html

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россия, абруццо, италия