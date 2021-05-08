https://ria.ru/20210508/vertolet-1731493611.html
Прокуратура рассказала о вертолете, пропавшем на Камчатке
Прокуратура рассказала о вертолете, пропавшем на Камчатке
Вертолет, пропавший на Камчатке, эксплуатировал АО "Озерновский рыбоконсервный завод № 55", на борту были два человека, сообщает Дальневосточная транспортная... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T15:50
2021-05-08T15:50
2021-05-08T15:50
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
елизово
ми-2
следственный комитет россии (ск рф)
островной
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мая – РИА Новости. Вертолет, пропавший на Камчатке, эксплуатировал АО "Озерновский рыбоконсервный завод № 55", на борту были два человека, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.По данным СК, вертолет Ми-2, на борту которого находился командир воздушного судна и пассажир, выполнял рейс по маршруту аэропорт Елизово - посадочная площадка в районе реки Островной. Около 17 часов по местному времени воздушное судно перестало выходить на связь. Организованы поиски, вылетали два вертолета, которые с наступлением темного времени вернулись на базу, ничего не обнаружив."Сегодня, 8 мая 2021, на Камчатке вертолет Ми-2 (эксплуатант АО "Озерновский рыбоконсервный завод № 55") в контрольной точке полета не вышел на связь с диспетчером "Камчатаэронавигации" ФГУП "ГоскорпорацияОрВД". Воздушное судно совершало полет по маршруту "Посадочная площадка "Излучина" - природный парк "Налычева". По предварительным данным на борту находились пилот и пассажир", - говорится в сообщении.Подробности происшествия уточняются.Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20210417/mi-2-1728749400.html
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россия, дальневосточная транспортная прокуратура, елизово, ми-2, следственный комитет россии (ск рф), островной, происшествия