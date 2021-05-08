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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210508/vaktsiny-1731497545.html
Премьер Греции выступил за отмену патентов на вакцины от коронавируса
Премьер Греции выступил за отмену патентов на вакцины от коронавируса
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на неформальной встрече лидеров стран и правительств ЕС выступил за отмену патентов на производство вакцин от... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T16:35
2021-05-08T16:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
кириакос мицотакис
евросовет
никос анастасиадис
евросоюз
греция
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АФИНЫ, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на неформальной встрече лидеров стран и правительств ЕС выступил за отмену патентов на производство вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба премьера.Администрация президента США Джо Байдена ранее заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19.Глава Евросовета Шарль Мишель перед началом второго дня саммита ЕС сказал, что лидеры стран Евросоюза накануне обсудили вопрос отмены патентов на вакцины от коронавируса и считают, что это не лучший способ увеличения производства вакцин в мире.Мицотакис поддержал инициативу португальского председательства о социальной повестке дня Европы и стремление построить новую социальную Европу, которая не оставит позади ни одного европейца.На саммите Мицотакис также обратил внимание на необходимость быстрого внедрения "зеленого" сертификата для обеспечения беспрепятственного передвижения граждан, желающих выехать в третьи страны. Он упомянул программу вакцинации Греции, которая развивается очень быстрыми темпами, говорится в сообщении.Во время брифинга, проведенного президентом Кипра Никосом Анастасиадисом для европейских лидеров о неформальной пятисторонней встрече по кипрскому вопросу, которая состоялась в Женеве, Мицотакис заявил о поддержке Республики Кипр и подтвердил неизменную позицию правительства, что решение кипрской проблемы должно быть основано на предыдущих резолюциях Совета Безопасности ООН о двухзональной двухобщинной федерации и совместимо с европейским законодательством и учитывать, что Кипр является государством-членом ЕС, говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, евросовет, никос анастасиадис, евросоюз, греция, европа, оон, сша, в мире

Премьер Греции выступил за отмену патентов на вакцины от коронавируса

16:35 08.05.2021
 
© РИА Новости / Геннадий МельникВыступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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АФИНЫ, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на неформальной встрече лидеров стран и правительств ЕС выступил за отмену патентов на производство вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба премьера.
Администрация президента США Джо Байдена ранее заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19.
Глава Евросовета Шарль Мишель перед началом второго дня саммита ЕС сказал, что лидеры стран Евросоюза накануне обсудили вопрос отмены патентов на вакцины от коронавируса и считают, что это не лучший способ увеличения производства вакцин в мире.

"Премьер-министр выступил за отмену авторских прав на патенты на вакцины, он поднимал этот вопрос с апреля 2020 года, а также в мае 2020 года, эта проблема касается необходимости сокращения разрыва между развитыми и развивающимися странами", - сообщила пресс-служба.

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Гендиректор Pfizer высказался против отказа от патентов на вакцины
Мицотакис поддержал инициативу португальского председательства о социальной повестке дня Европы и стремление построить новую социальную Европу, которая не оставит позади ни одного европейца.
На саммите Мицотакис также обратил внимание на необходимость быстрого внедрения "зеленого" сертификата для обеспечения беспрепятственного передвижения граждан, желающих выехать в третьи страны. Он упомянул программу вакцинации Греции, которая развивается очень быстрыми темпами, говорится в сообщении.
Во время брифинга, проведенного президентом Кипра Никосом Анастасиадисом для европейских лидеров о неформальной пятисторонней встрече по кипрскому вопросу, которая состоялась в Женеве, Мицотакис заявил о поддержке Республики Кипр и подтвердил неизменную позицию правительства, что решение кипрской проблемы должно быть основано на предыдущих резолюциях Совета Безопасности ООН о двухзональной двухобщинной федерации и совместимо с европейским законодательством и учитывать, что Кипр является государством-членом ЕС, говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Кириакос МицотакисЕвросоветНикос АнастасиадисЕвросоюзГрецияЕвропаООНСШАВ мире
 
 
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