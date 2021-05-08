https://ria.ru/20210508/vaktsiny-1731497545.html

Премьер Греции выступил за отмену патентов на вакцины от коронавируса

Премьер Греции выступил за отмену патентов на вакцины от коронавируса

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на неформальной встрече лидеров стран и правительств ЕС выступил за отмену патентов на производство вакцин от... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T16:35

2021-05-08T16:35

2021-05-08T16:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

кириакос мицотакис

евросовет

никос анастасиадис

евросоюз

греция

европа

оон

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АФИНЫ, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на неформальной встрече лидеров стран и правительств ЕС выступил за отмену патентов на производство вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба премьера.Администрация президента США Джо Байдена ранее заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19.Глава Евросовета Шарль Мишель перед началом второго дня саммита ЕС сказал, что лидеры стран Евросоюза накануне обсудили вопрос отмены патентов на вакцины от коронавируса и считают, что это не лучший способ увеличения производства вакцин в мире.Мицотакис поддержал инициативу португальского председательства о социальной повестке дня Европы и стремление построить новую социальную Европу, которая не оставит позади ни одного европейца.На саммите Мицотакис также обратил внимание на необходимость быстрого внедрения "зеленого" сертификата для обеспечения беспрепятственного передвижения граждан, желающих выехать в третьи страны. Он упомянул программу вакцинации Греции, которая развивается очень быстрыми темпами, говорится в сообщении.Во время брифинга, проведенного президентом Кипра Никосом Анастасиадисом для европейских лидеров о неформальной пятисторонней встрече по кипрскому вопросу, которая состоялась в Женеве, Мицотакис заявил о поддержке Республики Кипр и подтвердил неизменную позицию правительства, что решение кипрской проблемы должно быть основано на предыдущих резолюциях Совета Безопасности ООН о двухзональной двухобщинной федерации и совместимо с европейским законодательством и учитывать, что Кипр является государством-членом ЕС, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210506/patent-1731345505.html

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коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, евросовет, никос анастасиадис, евросоюз, греция, европа, оон, сша, в мире