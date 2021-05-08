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США высадили в Эстонии десант в рамках крупнейших за 25 лет учений
США высадили в Эстонии десант в рамках крупнейших за 25 лет учений
Минувшей ночью в Эстонии в рамках учений Swift Response высадился масштабный американский десант, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T11:13
2021-05-08T17:56
керсти кальюлайд
европа
эстония
сша
безопасность
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая — РИА Новости. Минувшей ночью в Эстонии в рамках учений Swift Response высадился масштабный американский десант, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.Эстонские военные отмечают, что основную часть десантников доставили транспортными самолетами непосредственно из США. Десант сбросили ночью в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной. За маневрами следила прибывшая в Нурмси президент Керсти Кальюлайд.Сегодня днем и следующей ночью американские десантники вылетят на вертолетах из Нурмси на Центральный полигон. Учения также посетят командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер М. Каволи, командующий 8-м воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Майкл Э. Курилла и командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Кристофер Донахью.Учения Swift Response начались 5 мая. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тысяч военнослужащих.В ходе Swift Response около двух с половиной тысяч военных из Эстонии, США и Великобритании отработают защиту Эстонии в случае кризисной ситуации. В учениях примут участие более 20 самолетов и 25 вертолетов. Завершатся маневры 14 мая.
https://ria.ru/20210224/voyna-1598769353.html
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Ночная высадка десанта НАТО в Эстонии
Пентагон показал ночную высадку десанта в Эстонии. Военных доставили на самолетах прямо с баз в США. Десантирование прошло в рамках крупнейших за четверть века учений НАТО.
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керсти кальюлайд, европа, эстония, сша, безопасность

США высадили в Эстонии десант в рамках крупнейших за 25 лет учений

11:13 08.05.2021 (обновлено: 17:56 08.05.2021)
 
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая — РИА Новости. Минувшей ночью в Эстонии в рамках учений Swift Response высадился масштабный американский десант, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

"Более 700 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Также были сброшены боевая техника и снаряжение", — говорится в сообщении.

Эстонские военные отмечают, что основную часть десантников доставили транспортными самолетами непосредственно из США. Десант сбросили ночью в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной. За маневрами следила прибывшая в Нурмси президент Керсти Кальюлайд.
Сегодня днем и следующей ночью американские десантники вылетят на вертолетах из Нурмси на Центральный полигон.
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Учения также посетят командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер М. Каволи, командующий 8-м воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Майкл Э. Курилла и командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Кристофер Донахью.
Учения Swift Response начались 5 мая. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тысяч военнослужащих.
В ходе Swift Response около двух с половиной тысяч военных из Эстонии, США и Великобритании отработают защиту Эстонии в случае кризисной ситуации. В учениях примут участие более 20 самолетов и 25 вертолетов. Завершатся маневры 14 мая.
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