https://ria.ru/20210508/ucheniya-1731471151.html

США высадили в Эстонии десант в рамках крупнейших за 25 лет учений

США высадили в Эстонии десант в рамках крупнейших за 25 лет учений

Минувшей ночью в Эстонии в рамках учений Swift Response высадился масштабный американский десант, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T11:13

2021-05-08T11:13

2021-05-08T17:56

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая — РИА Новости. Минувшей ночью в Эстонии в рамках учений Swift Response высадился масштабный американский десант, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.Эстонские военные отмечают, что основную часть десантников доставили транспортными самолетами непосредственно из США. Десант сбросили ночью в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной. За маневрами следила прибывшая в Нурмси президент Керсти Кальюлайд.Сегодня днем и следующей ночью американские десантники вылетят на вертолетах из Нурмси на Центральный полигон. Учения также посетят командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер М. Каволи, командующий 8-м воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Майкл Э. Курилла и командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Кристофер Донахью.Учения Swift Response начались 5 мая. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тысяч военнослужащих.В ходе Swift Response около двух с половиной тысяч военных из Эстонии, США и Великобритании отработают защиту Эстонии в случае кризисной ситуации. В учениях примут участие более 20 самолетов и 25 вертолетов. Завершатся маневры 14 мая.

https://ria.ru/20210224/voyna-1598769353.html

https://ria.ru/20210406/donbass-1604337246.html

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Ночная высадка десанта НАТО в Эстонии Пентагон показал ночную высадку десанта в Эстонии. Военных доставили на самолетах прямо с баз в США. Десантирование прошло в рамках крупнейших за четверть века учений НАТО. 2021-05-08T11:13 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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керсти кальюлайд, европа, эстония, сша, безопасность