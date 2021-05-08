https://ria.ru/20210508/tank-1731465897.html
Загоревшийся в Уфе на репетиции парада танк принадлежит частному лицу
Загоревшийся в Уфе на репетиции парада танк принадлежит частному лицу
Советский танк Т-26, загоревшийся во время репетиции военного шествия в Уфе, был из частной коллекции, сообщили РИА Новости в уфимском гарнизоне. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T10:07
2021-05-08T10:07
2021-05-08T13:48
telegram (приложение)
т-34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
ссср
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УФА, 8 мая — РИА Новости. Советский танк Т-26, загоревшийся во время репетиции военного шествия в Уфе, был из частной коллекции, сообщили РИА Новости в уфимском гарнизоне.Ряд Telegram-каналов опубликовали фото и видео горевшего танка во время репетиции шествия к 9 Мая в Уфе. На кадрах машина дымится по ходу движения, а когда сворачивает, видно, что внутри есть открытый огонь.В ГУ МЧС по Башкирии агентству сообщали, что из-за разлива топлива загорелся танк Т-26. Водитель сумел самостоятельно потушить возгорание, прибывшие на место спасатели пролили конструкции, чтобы исключить опасность распространения огня."В столице Башкирии проводится торжественное шествие, организуемое местными органами власти. Танк Т-26 принадлежит одному из частных коллекционеров раритетной техники", — пояснили РИА Новости в уфимском гарнизоне.Т-26 был принят на вооружение в СССР в 1931 году. Это самый многочисленный танк Красной Армии к началу Великой Отечественной войны, второй после Т-34 по количеству выпущенных экземпляров советский танк 1930-1940-х годов.
https://ria.ru/20210506/t-34-1731300279.html
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telegram (приложение), т-34, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, ссср