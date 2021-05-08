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Загоревшийся в Уфе на репетиции парада танк принадлежит частному лицу
Загоревшийся в Уфе на репетиции парада танк принадлежит частному лицу
Советский танк Т-26, загоревшийся во время репетиции военного шествия в Уфе, был из частной коллекции, сообщили РИА Новости в уфимском гарнизоне. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T10:07
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т-34
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уфа
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УФА, 8 мая — РИА Новости. Советский танк Т-26, загоревшийся во время репетиции военного шествия в Уфе, был из частной коллекции, сообщили РИА Новости в уфимском гарнизоне.Ряд Telegram-каналов опубликовали фото и видео горевшего танка во время репетиции шествия к 9 Мая в Уфе. На кадрах машина дымится по ходу движения, а когда сворачивает, видно, что внутри есть открытый огонь.В ГУ МЧС по Башкирии агентству сообщали, что из-за разлива топлива загорелся танк Т-26. Водитель сумел самостоятельно потушить возгорание, прибывшие на место спасатели пролили конструкции, чтобы исключить опасность распространения огня."В столице Башкирии проводится торжественное шествие, организуемое местными органами власти. Танк Т-26 принадлежит одному из частных коллекционеров раритетной техники", — пояснили РИА Новости в уфимском гарнизоне.Т-26 был принят на вооружение в СССР в 1931 году. Это самый многочисленный танк Красной Армии к началу Великой Отечественной войны, второй после Т-34 по количеству выпущенных экземпляров советский танк 1930-1940-х годов.
https://ria.ru/20210506/t-34-1731300279.html
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telegram (приложение), т-34, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, ссср

Загоревшийся в Уфе на репетиции парада танк принадлежит частному лицу

10:07 08.05.2021 (обновлено: 13:48 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий КарповВид на город Уфа
Вид на город Уфа - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Читать ria.ru в
УФА, 8 мая — РИА Новости. Советский танк Т-26, загоревшийся во время репетиции военного шествия в Уфе, был из частной коллекции, сообщили РИА Новости в уфимском гарнизоне.
Ряд Telegram-каналов опубликовали фото и видео горевшего танка во время репетиции шествия к 9 Мая в Уфе. На кадрах машина дымится по ходу движения, а когда сворачивает, видно, что внутри есть открытый огонь.
В ГУ МЧС по Башкирии агентству сообщали, что из-за разлива топлива загорелся танк Т-26. Водитель сумел самостоятельно потушить возгорание, прибывшие на место спасатели пролили конструкции, чтобы исключить опасность распространения огня.
"В столице Башкирии проводится торжественное шествие, организуемое местными органами власти. Танк Т-26 принадлежит одному из частных коллекционеров раритетной техники", — пояснили РИА Новости в уфимском гарнизоне.
В полной боевой готовности: фронтовик-механик проверил танк Т-34 - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 14:26
В полной боевой готовности: фронтовик-механик проверил танк Т-34Перед Днем Победы танк Т-34 сняли с постамента памятника трудовому подвигу рабочих-металлургов в Новокузнецке и отправили на техосмотр.
Т-26 был принят на вооружение в СССР в 1931 году. Это самый многочисленный танк Красной Армии к началу Великой Отечественной войны, второй после Т-34 по количеству выпущенных экземпляров советский танк 1930-1940-х годов.
 
Telegram (приложение)Т-34МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УфаСССР
 
 
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