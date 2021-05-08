https://ria.ru/20210508/tank-1731465897.html

Загоревшийся в Уфе на репетиции парада танк принадлежит частному лицу

Загоревшийся в Уфе на репетиции парада танк принадлежит частному лицу

Советский танк Т-26, загоревшийся во время репетиции военного шествия в Уфе, был из частной коллекции, сообщили РИА Новости в уфимском гарнизоне. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T10:07

2021-05-08T10:07

2021-05-08T13:48

telegram (приложение)

т-34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфа

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155920/70/1559207089_32:0:3673:2048_1920x0_80_0_0_2a66976b3d0d9fea96c54e45aa114154.jpg

УФА, 8 мая — РИА Новости. Советский танк Т-26, загоревшийся во время репетиции военного шествия в Уфе, был из частной коллекции, сообщили РИА Новости в уфимском гарнизоне.Ряд Telegram-каналов опубликовали фото и видео горевшего танка во время репетиции шествия к 9 Мая в Уфе. На кадрах машина дымится по ходу движения, а когда сворачивает, видно, что внутри есть открытый огонь.В ГУ МЧС по Башкирии агентству сообщали, что из-за разлива топлива загорелся танк Т-26. Водитель сумел самостоятельно потушить возгорание, прибывшие на место спасатели пролили конструкции, чтобы исключить опасность распространения огня."В столице Башкирии проводится торжественное шествие, организуемое местными органами власти. Танк Т-26 принадлежит одному из частных коллекционеров раритетной техники", — пояснили РИА Новости в уфимском гарнизоне.Т-26 был принят на вооружение в СССР в 1931 году. Это самый многочисленный танк Красной Армии к началу Великой Отечественной войны, второй после Т-34 по количеству выпущенных экземпляров советский танк 1930-1940-х годов.

https://ria.ru/20210506/t-34-1731300279.html

уфа

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), т-34, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, ссср