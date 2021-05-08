Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210508/tadzhikistan-1731506623.html
Путин заявил о поддержке Таджикистана в связи с событиями в Афганистане
Путин заявил о поддержке Таджикистана в связи с событиями в Афганистане
Россия делает все, чтобы поддержать Таджикистан, учитывая происходящее в приграничном Афганистане, заявил президент Владимир Путин на встрече с таджикистанским... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-08T18:31
2021-05-09T00:49
шос
россия
русский язык в мире
эмомали рахмон
владимир путин
афганистан
таджикистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731505038_108:114:2984:1732_1920x0_80_0_0_d7e967f261eb92709eb95c1cf5a8b6e7.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия делает все, чтобы поддержать Таджикистан, учитывая происходящее в приграничном Афганистане, заявил президент Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном."Мне очень интересно узнать ваше мнение по поводу того, как вы видите развитие событий. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы поддержать вас", — добавил президент России.Он упомянул, что в Таджикистане функционирует 201-я база российских Вооруженных сил."Мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил. У нас существует совместная работа по этому направлению, программа целая, рассчитанная на несколько лет. И мы будем делать все для того, чтобы она своевременно выполнялась", — заверил Путин.В свою очередь, Эмомали Рахмон выразил озабоченность ситуацией в Афганистане."Прежде всего необходимо обсудить вопросы безопасности, с учетом того, что США объявили о выводе своих войск из Афганистана. Сейчас, после этого объявления, обстановка в Афганистане обострилась", — сказал он.Рахмон отметил, что Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном: более 1300 километров, или 60 процентов всей линии границы. Также он отметил укрепление связей с Россией во многих областях, особенно в сфере безопасности, по его словам, они развиваются как в двухстороннем формате, так в ОДКБ и ШОС.Кроме того, президент Таджикистана как страны — председателя в ОДКБ и ШОС, сообщил, что подготовка к саммитам этих организаций идет полным ходом. Также таджикский лидер поздравил Путина и "весь дружественный российский народ с Днем Победы — светлым праздником наших народов".Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы поддержать Таджикистан в его председательстве в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году. Это региональное международное объединение, в которое входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Наблюдателями в организации являются Белоруссия, Монголия, Иран, Афганистан.Статус партнеров по диалогу ШОС имеют Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20210501/razgovor-1730849892.html
https://ria.ru/20210501/afganistan-1730746827.html
https://ria.ru/20201130/mishustin-1587004342.html
россия
афганистан
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731505038_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_6a05c0c0d8602f2a6da947c0ca88c2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шос, россия, русский язык в мире, эмомали рахмон, владимир путин, афганистан, таджикистан

Путин заявил о поддержке Таджикистана в связи с событиями в Афганистане

18:31 08.05.2021 (обновлено: 00:49 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия делает все, чтобы поддержать Таджикистан, учитывая происходящее в приграничном Афганистане, заявил президент Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

"Конечно, очень важными являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане. Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном. Знаю, что вас эта ситуация очень волнует, — само собой разумеется, это обоснованная озабоченность", — заявил Путин на встрече с президентом республики.

"Мне очень интересно узнать ваше мнение по поводу того, как вы видите развитие событий. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы поддержать вас", — добавил президент России.
Он упомянул, что в Таджикистане функционирует 201-я база российских Вооруженных сил.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 17:04
Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Киргизии и Таджикистана
"Мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил. У нас существует совместная работа по этому направлению, программа целая, рассчитанная на несколько лет. И мы будем делать все для того, чтобы она своевременно выполнялась", — заверил Путин.
В свою очередь, Эмомали Рахмон выразил озабоченность ситуацией в Афганистане.
"Прежде всего необходимо обсудить вопросы безопасности, с учетом того, что США объявили о выводе своих войск из Афганистана. Сейчас, после этого объявления, обстановка в Афганистане обострилась", — сказал он.
Рахмон отметил, что Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном: более 1300 километров, или 60 процентов всей линии границы. Также он отметил укрепление связей с Россией во многих областях, особенно в сфере безопасности, по его словам, они развиваются как в двухстороннем формате, так в ОДКБ и ШОС.
Батальон солдат США загружается в военный самолет - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 08:00
"Новая проблема": почему вывод войск США из Афганистана опасен для России
Кроме того, президент Таджикистана как страны — председателя в ОДКБ и ШОС, сообщил, что подготовка к саммитам этих организаций идет полным ходом. Также таджикский лидер поздравил Путина и "весь дружественный российский народ с Днем Победы — светлым праздником наших народов".
Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы поддержать Таджикистан в его председательстве в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Таджикистан в этом году еще и проводит саммит Шанхайской организации сотрудничества, возглавляет эту организацию в течение года. Все, что зависит от нас, от России, мы будем делать для того, чтобы поддержать вас в этой работе", — сказал Путин в ходе российско-таджикистанских переговоров в Москве.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году. Это региональное международное объединение, в которое входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Наблюдателями в организации являются Белоруссия, Монголия, Иран, Афганистан.
Статус партнеров по диалогу ШОС имеют Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 17:08
Мишустин призвал вывести ШОС на траекторию уверенного развития
 
ШОСРоссияРусский язык в миреЭмомали РахмонВладимир ПутинАфганистанТаджикистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Армия Израиля ударила по объекту ХАМАС в ответ на пуск ракеты
03:12Умер американский исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс
02:50Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
02:34В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
02:22Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:16ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
02:15Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
02:15Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
02:10Россиянам предложили полезную замену шашлыку
02:09Полиция раскрыла подробности стрельбы с пострадавшими в центре Нью-Йорка
01:34Пушков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
01:32Экономист назвал продукты, которые могут подорожать в ближайшее время
01:17В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
01:15Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
01:11В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
01:01Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
00:52В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
00:42Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
00:32Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
00:17Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
Лента новостейМолния