https://ria.ru/20210508/tadzhikistan-1731506623.html

Путин заявил о поддержке Таджикистана в связи с событиями в Афганистане

Путин заявил о поддержке Таджикистана в связи с событиями в Афганистане

Россия делает все, чтобы поддержать Таджикистан, учитывая происходящее в приграничном Афганистане, заявил президент Владимир Путин на встрече с таджикистанским... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-08T18:31

2021-05-08T18:31

2021-05-09T00:49

шос

россия

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эмомали рахмон

владимир путин

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таджикистан

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия делает все, чтобы поддержать Таджикистан, учитывая происходящее в приграничном Афганистане, заявил президент Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном."Мне очень интересно узнать ваше мнение по поводу того, как вы видите развитие событий. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы поддержать вас", — добавил президент России.Он упомянул, что в Таджикистане функционирует 201-я база российских Вооруженных сил."Мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил. У нас существует совместная работа по этому направлению, программа целая, рассчитанная на несколько лет. И мы будем делать все для того, чтобы она своевременно выполнялась", — заверил Путин.В свою очередь, Эмомали Рахмон выразил озабоченность ситуацией в Афганистане."Прежде всего необходимо обсудить вопросы безопасности, с учетом того, что США объявили о выводе своих войск из Афганистана. Сейчас, после этого объявления, обстановка в Афганистане обострилась", — сказал он.Рахмон отметил, что Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном: более 1300 километров, или 60 процентов всей линии границы. Также он отметил укрепление связей с Россией во многих областях, особенно в сфере безопасности, по его словам, они развиваются как в двухстороннем формате, так в ОДКБ и ШОС.Кроме того, президент Таджикистана как страны — председателя в ОДКБ и ШОС, сообщил, что подготовка к саммитам этих организаций идет полным ходом. Также таджикский лидер поздравил Путина и "весь дружественный российский народ с Днем Победы — светлым праздником наших народов".Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы поддержать Таджикистан в его председательстве в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году. Это региональное международное объединение, в которое входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Наблюдателями в организации являются Белоруссия, Монголия, Иран, Афганистан.Статус партнеров по диалогу ШОС имеют Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20210501/razgovor-1730849892.html

https://ria.ru/20210501/afganistan-1730746827.html

https://ria.ru/20201130/mishustin-1587004342.html

россия

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таджикистан

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шос, россия, русский язык в мире, эмомали рахмон, владимир путин, афганистан, таджикистан