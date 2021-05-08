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В торговом центре во Флориде произошла стрельба
В торговом центре во Флориде произошла стрельба
Стрельба произошла в торговом центре Aventura Mall в Авентуре (Флорида), на месте работает полиция, передает Local 10 News. РИА Новости, 09.05.2021
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в мире
флорида
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Стрельба произошла в торговом центре Aventura Mall в Авентуре (Флорида), на месте работает полиция, передает Local 10 News.По данным телеканала, силовики разыскивают открывшего огонь злоумышленника. В полиции города сообщили в Twitter о задержании трех подозреваемых в стрельбе.В правоохранительных органах уточнили, что в результате инцидента пострадали три человека, всех их госпитализировали."У нас под стражей несколько подозреваемых, их допрашивают. Три человека получили ранения, не угрожающие жизни. Пострадавшим оказывают помощь в местных больницах", — заключили в полиции города.По информации СМИ, часть посетителей покинула здание, однако некоторые все еще находятся внутри.
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сша, в мире, флорида

В торговом центре во Флориде произошла стрельба

23:54 08.05.2021 (обновлено: 01:02 09.05.2021)
 
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© AP Photo / AJ Mast
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Стрельба произошла в торговом центре Aventura Mall в Авентуре (Флорида), на месте работает полиция, передает Local 10 News.
По данным телеканала, силовики разыскивают открывшего огонь злоумышленника. В полиции города сообщили в Twitter о задержании трех подозреваемых в стрельбе.
В правоохранительных органах уточнили, что в результате инцидента пострадали три человека, всех их госпитализировали.
"У нас под стражей несколько подозреваемых, их допрашивают. Три человека получили ранения, не угрожающие жизни. Пострадавшим оказывают помощь в местных больницах", — заключили в полиции города.
По информации СМИ, часть посетителей покинула здание, однако некоторые все еще находятся внутри.
 
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