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В Нижегородской области заложили первый камень в основание Сталин-центра
В Нижегородской области заложили первый камень в основание Сталин-центра
Первый камень заложили в месте строительства Сталин-центра - музея, посвященного Иосифу Сталину - в городе Бор в Нижегородской области, передает корреспондент... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T14:24
2021-05-08T14:24
россия
иосиф сталин (джугашвили)
нижегородская область
бор
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Первый камень заложили в месте строительства Сталин-центра - музея, посвященного Иосифу Сталину - в городе Бор в Нижегородской области, передает корреспондент РИА Новости с места события.Сталин-центр планируют построить на улице Луначарского, рядом с памятником Иосифу Виссарионовичу, установленным секретарем Борского местного отделения КПРФ Алексеем Зоровым на принадлежащем ему земельном участке в 2020 году."Этот музей Сталина, музей советского народа должен показать все правдивые стороны и реальные события, которые сегодня многие пытаются перевернуть", - заявил Зоров.Он рассказал, что в трехэтажном здании Сталин-центра разместится обширная экспозиция, посвященная разным периодам жизни Генералиссимуса Советского Союза. В частности, там предполагается выставить подарки и сувениры, которые присылают борскому коммунисту из разных стран мира - например, зажигалка с изображением Сталина из Северной Кореи.Как отметил секретарь комитета нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров, Сталин-центр должен стать местом притяжения единомышленников, сторонников социалистической идеи.Нижегородские коммунисты, ветераны и юнармейцы подготовили послание потомкам с просьбой "помнить великие жертвы и великие подвиги", вложили его в металлическую капсулу и замуровали в бетонный блок, который будет вмонтирован в фасад Сталин-центра. Капсулу вскроют 9 мая 2045 года – в день 100-летия Победы в Великой отечественной войне.Как рассказал корреспонденту РИА Новости инициатор строительства Сталин-центра, "заливка цокольного этажа здания состоится в августе-сентябре 2021 года, затем фундамент должен выстоять и уже в следующем году приступят к его возведению".Также Зоров уточнил, что получил у городской администрации разрешение на строительство на своем участке жилого дома, которое затем планирует перевести в категорию "коммерческой недвижимости". Ранее в администрации города Бор агентству заявили, что к ним никто не обращался по поводу строительства музея Сталина.Ранее сообщалось, что 24 июня 2020 года в городе Бор на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову, открыли памятник Иосифу Сталину - выполненный из бетона монумент высотой около 3 метров. Глава городской администрации обратился в полицию с просьбой провести проверку по факту установки памятника в нарушение положения о порядке установки мемориальных сооружений на территории города. Однако полиция нарушений не обнаружила. В свою очередь Зоров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" разместил скан определения об отказе в возбуждении административного дела, в котором, в частности, говорится о том, что на принадлежащем ему земельном участке была установлена "декоративная садовая фигура, которая ни памятником, ни мемориальным комплексом, ни мемориальной доской не является".
https://ria.ru/20210424/pamyatnik-1729759683.html
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россия, иосиф сталин (джугашвили), нижегородская область, бор, общество

В Нижегородской области заложили первый камень в основание Сталин-центра

14:24 08.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкГенералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Евгений Халдей
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Первый камень заложили в месте строительства Сталин-центра - музея, посвященного Иосифу Сталину - в городе Бор в Нижегородской области, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Сталин-центр планируют построить на улице Луначарского, рядом с памятником Иосифу Виссарионовичу, установленным секретарем Борского местного отделения КПРФ Алексеем Зоровым на принадлежащем ему земельном участке в 2020 году.
"Этот музей Сталина, музей советского народа должен показать все правдивые стороны и реальные события, которые сегодня многие пытаются перевернуть", - заявил Зоров.
Он рассказал, что в трехэтажном здании Сталин-центра разместится обширная экспозиция, посвященная разным периодам жизни Генералиссимуса Советского Союза. В частности, там предполагается выставить подарки и сувениры, которые присылают борскому коммунисту из разных стран мира - например, зажигалка с изображением Сталина из Северной Кореи.
Как отметил секретарь комитета нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров, Сталин-центр должен стать местом притяжения единомышленников, сторонников социалистической идеи.
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Нижегородские коммунисты, ветераны и юнармейцы подготовили послание потомкам с просьбой "помнить великие жертвы и великие подвиги", вложили его в металлическую капсулу и замуровали в бетонный блок, который будет вмонтирован в фасад Сталин-центра. Капсулу вскроют 9 мая 2045 года – в день 100-летия Победы в Великой отечественной войне.
Как рассказал корреспонденту РИА Новости инициатор строительства Сталин-центра, "заливка цокольного этажа здания состоится в августе-сентябре 2021 года, затем фундамент должен выстоять и уже в следующем году приступят к его возведению".
Также Зоров уточнил, что получил у городской администрации разрешение на строительство на своем участке жилого дома, которое затем планирует перевести в категорию "коммерческой недвижимости". Ранее в администрации города Бор агентству заявили, что к ним никто не обращался по поводу строительства музея Сталина.
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Ранее сообщалось, что 24 июня 2020 года в городе Бор на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову, открыли памятник Иосифу Сталину - выполненный из бетона монумент высотой около 3 метров. Глава городской администрации обратился в полицию с просьбой провести проверку по факту установки памятника в нарушение положения о порядке установки мемориальных сооружений на территории города. Однако полиция нарушений не обнаружила. В свою очередь Зоров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" разместил скан определения об отказе в возбуждении административного дела, в котором, в частности, говорится о том, что на принадлежащем ему земельном участке была установлена "декоративная садовая фигура, которая ни памятником, ни мемориальным комплексом, ни мемориальной доской не является".
 
РоссияИосиф Сталин (Джугашвили)Нижегородская областьБорОбщество
 
 
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