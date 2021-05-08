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В России проверили партию вакцины "Спутник V", произведенной в Белоруссии
В России проверили партию вакцины "Спутник V", произведенной в Белоруссии
Новые партии вакцины "Спутник V", выпущенные в Белоруссии, успешно прошли контроль качества в России, сообщили в пресс-службе Минздрава республики. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T17:26
2021-05-08T17:26
2021-05-08T21:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
здоровье - общество
белоруссия
фармстандарт
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МИНСК, 8 мая — РИА Новости. Новые партии вакцины "Спутник V", выпущенные в Белоруссии, успешно прошли контроль качества в России, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.Отмечается, что лабораторные испытания в Центре имени Гамалеи продолжались три недели.После окончания тестов РУП "Белмедпрепараты" отгрузило 358 тысяч доз первого компонента вакцины предприятию "Белфармация", которое с соблюдением температурного режима доставляет вакцину в регионы.По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья, на вакцинацию на начало мая в Белоруссии записаны более 400 тысяч человек.В середине апреля "Белмедпрепараты" выпустили первую промышленную партию российской вакцины, в свою очередь, Минздрав одобрил ее применение в республике. В Белоруссии "Спутник V" разливают из полупродукта, который производит компания "Генериум", входящая в структуру АО "Фармстандарт".По официальным данным на 8 мая, в стране выявили 367 674 случая заражения COVID-19, всего с начала пандемии в Белоруссии скончались 2622 заболевших.
https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731257686.html
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вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, белоруссия, фармстандарт