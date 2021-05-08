"Америка далеко!" Японцы испугались союза России и Китая в случае войны
04:50 08.05.2021 (обновлено: 10:11 08.05.2021)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Читатели японского портала Yahoo News Japan прокомментировали итоги встречи глав МИД G7 в Лондоне и выразили опасения из-за сближения Москвы и Пекина.
"Япония зажата между ними, как между молотом и наковальней! Америка и Запад далеко, а вот Япония тут как тут! Если случится военный конфликт, Япония окажется в чрезвычайно опасной ситуации и вряд ли выберется из него! Об этом надо думать!" — считает один из комментаторов.
"Такими заявлениями мы только бросаем Россию и Китай в объятия друг друга! И ситуация вокруг Японии становится не безопаснее и стабильнее, а, наоборот, напряженнее и опаснее!" — отреагировал другой юзер.
Некоторые комментаторы посетовали, что такие заявления остаются лишь на бумаге и не приводят к конкретным действиям.
"Все эти саммиты и заседания "Большой семерки" заканчиваются одинаково — какими-то заявлениями", — отреагировал читатель.
"Пока все эти грозные заявления против Китая и России больше на бумаге. Конкретных действий что-то особенно не видно!" — подчеркнул пользователь.
Среди читателей нашлись и те, кто призвал наладить двусторонние отношения между Россией и Японией.
"Чем превращать Россию во врага и рассматривать ее таковым, лучше постараться перетащить ее на сторону Запада!" — уверен юзер.
"Мы ориентируемся на дальних друзей и пренебрегаем близкими странами. У нас ужасные отношения с соседями — Китаем, Россией, Южной Кореей и КНДР", — негодует комментатор.
Один из пользователей пришел к выводу, что после прихода к власти Джо Байдена Соединенные Штаты стали все активнее претендовать на мировую гегемонию. По его мнению, американский лидер "создает Вашингтону врагов, на которых сам и нападает".
"С Китаем у нас огромные экономические связи, да и с Россией они могут стать активнее. Слепое следование в фарватере политики США может кончиться для Японии поражением!" — заключил он.
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