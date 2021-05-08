https://ria.ru/20210508/soyuz-1731456294.html

"Америка далеко!" Японцы испугались союза России и Китая в случае войны

"Америка далеко!" Японцы испугались союза России и Китая в случае войны

Читатели японского портала Yahoo News Japan прокомментировали итоги встречи глав МИД G7 в Лондоне и выразили опасения из-за сближения Москвы и Пекина. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T04:50

2021-05-08T04:50

2021-05-08T10:11

джо байден

россия

g7

москва

китай

япония

сша

токио

в мире

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Читатели японского портала Yahoo News Japan прокомментировали итоги встречи глав МИД G7 в Лондоне и выразили опасения из-за сближения Москвы и Пекина.Портал обратил внимание на итоговое коммюнике, в котором Россию и Китай назвали одними из "самых больших угроз для мира". Однако, по мнению ряда пользователей, при сценарии вооруженного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе обособление двух стран может сыграть с Токио злую шутку."Такими заявлениями мы только бросаем Россию и Китай в объятия друг друга! И ситуация вокруг Японии становится не безопаснее и стабильнее, а, наоборот, напряженнее и опаснее!" — отреагировал другой юзер.Некоторые комментаторы посетовали, что такие заявления остаются лишь на бумаге и не приводят к конкретным действиям."Пока все эти грозные заявления против Китая и России больше на бумаге. Конкретных действий что-то особенно не видно!" — подчеркнул пользователь.Среди читателей нашлись и те, кто призвал наладить двусторонние отношения между Россией и Японией."Мы ориентируемся на дальних друзей и пренебрегаем близкими странами. У нас ужасные отношения с соседями — Китаем, Россией, Южной Кореей и КНДР", — негодует комментатор.Один из пользователей пришел к выводу, что после прихода к власти Джо Байдена Соединенные Штаты стали все активнее претендовать на мировую гегемонию. По его мнению, американский лидер "создает Вашингтону врагов, на которых сам и нападает"."С Китаем у нас огромные экономические связи, да и с Россией они могут стать активнее. Слепое следование в фарватере политики США может кончиться для Японии поражением!" — заключил он.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210424/voyna-1729730878.html

https://ria.ru/20210322/lavrov-1602244161.html

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

https://ria.ru/20210505/yaponiya-1731158614.html

россия

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япония

сша

токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, россия, g7, москва, китай, япония, сша, токио, в мире