https://ria.ru/20210508/slonikha-1731466247.html

Американский суд рассмотрит первый в истории иск слонихи против зоопарка

Американский суд рассмотрит первый в истории иск слонихи против зоопарка

Апелляционный суд Нью-Йорка рассмотрит иск от слонихи по кличке Хеппи о законности ее содержания в зоопарке, сообщается на сайте фонда Nonhuman Rights Project,... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T10:12

2021-05-08T10:12

2021-05-08T15:44

нью-йорк (город)

сша

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/99447/83/994478339_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_ed4ae8e24076024dcdb166d70731cf1b.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Апелляционный суд Нью-Йорка рассмотрит иск от слонихи по кличке Хеппи о законности ее содержания в зоопарке, сообщается на сайте фонда Nonhuman Rights Project, который подал иск.История с судебным разбирательством началась в 2018 году. Тогда зоозащитники подали петицию, требуя признать за слонихой Хеппи фундаментальное право на физическую свободу и переезд из зоопарка Бронкса в заповедник слонов. Так Хеппи стала первым в мире слоном, чья законность пребывания в зоопарке обсуждалась в суде. Но первая инстанция отклонила ходатайство, теперь его будет рассматривать апелляционный суд.Хеппи привезли в США в 1977 году. Сначала она жила в вольере с другими слонами, но затем некоторые из них умерли, других пришлось отселить из-за частых конфликтов. Уже десять лет слониха живет одна и не имеет возможности "по-настоящему взаимодействовать" с сородичами."Начав борьбу за права нечеловека восемь лет назад в Нью-Йорке, мы надеемся, что апелляционный суд признает чрезвычайную общественную важность дела Хеппи. Мы надеемся, что вскоре она станет первым слоном и нечеловеческим существом в США, чье право на физическую свободу будет признано в судебном порядке", — говорится в заявлении.Представители фонда создали онлайн-петицию с требованием отпустить слониху в заповедник. Ее поддержали уже более полутора миллионов человек.

https://ria.ru/20210406/zoopark-1727066335.html

https://ria.ru/20210504/zhivotnye-1731117616.html

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), сша, общество, в мире