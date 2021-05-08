https://ria.ru/20210508/slonikha-1731466247.html
Американский суд рассмотрит первый в истории иск слонихи против зоопарка
Американский суд рассмотрит первый в истории иск слонихи против зоопарка
Апелляционный суд Нью-Йорка рассмотрит иск от слонихи по кличке Хеппи о законности ее содержания в зоопарке, сообщается на сайте фонда Nonhuman Rights Project,... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T10:12
2021-05-08T10:12
2021-05-08T15:44
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Апелляционный суд Нью-Йорка рассмотрит иск от слонихи по кличке Хеппи о законности ее содержания в зоопарке, сообщается на сайте фонда Nonhuman Rights Project, который подал иск.История с судебным разбирательством началась в 2018 году. Тогда зоозащитники подали петицию, требуя признать за слонихой Хеппи фундаментальное право на физическую свободу и переезд из зоопарка Бронкса в заповедник слонов. Так Хеппи стала первым в мире слоном, чья законность пребывания в зоопарке обсуждалась в суде. Но первая инстанция отклонила ходатайство, теперь его будет рассматривать апелляционный суд.Хеппи привезли в США в 1977 году. Сначала она жила в вольере с другими слонами, но затем некоторые из них умерли, других пришлось отселить из-за частых конфликтов. Уже десять лет слониха живет одна и не имеет возможности "по-настоящему взаимодействовать" с сородичами."Начав борьбу за права нечеловека восемь лет назад в Нью-Йорке, мы надеемся, что апелляционный суд признает чрезвычайную общественную важность дела Хеппи. Мы надеемся, что вскоре она станет первым слоном и нечеловеческим существом в США, чье право на физическую свободу будет признано в судебном порядке", — говорится в заявлении.Представители фонда создали онлайн-петицию с требованием отпустить слониху в заповедник. Ее поддержали уже более полутора миллионов человек.
https://ria.ru/20210406/zoopark-1727066335.html
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нью-йорк (город), сша, общество, в мире
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Апелляционный суд Нью-Йорка
рассмотрит иск от слонихи по кличке Хеппи о законности ее содержания в зоопарке, сообщается на сайте фонда Nonhuman Rights Project
, который подал иск.
"Это первый случай в истории, когда высший англоговорящий суд будет рассматривать иск, поданный не от имени человека", — говорится в заявлении.
История с судебным разбирательством началась в 2018 году. Тогда зоозащитники подали петицию, требуя признать за слонихой Хеппи фундаментальное право на физическую свободу и переезд из зоопарка Бронкса в заповедник слонов. Так Хеппи стала первым в мире слоном, чья законность пребывания в зоопарке обсуждалась в суде. Но первая инстанция отклонила ходатайство, теперь его будет рассматривать апелляционный суд.
Хеппи привезли в США
в 1977 году. Сначала она жила в вольере с другими слонами, но затем некоторые из них умерли, других пришлось отселить из-за частых конфликтов. Уже десять лет слониха живет одна и не имеет возможности "по-настоящему взаимодействовать" с сородичами.
"Начав борьбу за права нечеловека восемь лет назад в Нью-Йорке, мы надеемся, что апелляционный суд признает чрезвычайную общественную важность дела Хеппи. Мы надеемся, что вскоре она станет первым слоном и нечеловеческим существом в США, чье право на физическую свободу будет признано в судебном порядке", — говорится в заявлении.
Представители фонда создали онлайн-петицию с требованием отпустить слониху в заповедник. Ее поддержали уже более полутора миллионов человек.