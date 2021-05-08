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В Нью-Йорке проходит шествие в память о погибших на войне

В Нью-Йорке проходит шествие в память о погибших на войне

Шествие в память о погибших в Великой Отечественной войне движется в Нью-Йорке через Бруклинский мост, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T22:36

2021-05-08T22:36

2021-05-08T22:36

россия

день победы

снг

нью-йорк (город)

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая - РИА Новости. Шествие в память о погибших в Великой Отечественной войне движется в Нью-Йорке через Бруклинский мост, передает корреспондент РИА Новости.Организатором акции выступает общество "Русская молодежь Америки". Пройдя через мост, участники шествия возложат цветы у Бруклинского военного мемориала в честь Дня Победы.В акции принимают участие десятки россиян, выходцев из РФ и стран СНГ."Я участвую в этом мероприятии в третий раз. Для меня это традиция. Я родом из Санкт-Петербурга, мы всегда ходили на демонстрацию 9 мая с отцом и с дедушкой", - поделился другой пришедший, которого также зовут Александр.В воскресенье в США в онлайн формате пройдет акция "Бессмертный полк". В ней примут участие в числе прочих и дипломаты стран СНГ, ветераны ВОВ.

россия

нью-йорк (город)

сша

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2021

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Наши ветераны: победы на войне и в мирной жизни Эти ветераны Великой Отечественной войны подают пример жизненной энергии и стойкости всем следующим поколениям. Иван Робак в свои 95 лет занимается йогой и разводит цветы. Анатолий Ботян освоил кулинарию: мастерски готовит плов, азу и макароны по-флотски. Наум Слепцов стал кандидатом в мастера спорта по шахматам. 99-летнюю Марию Колтакову называют «стальной бабушкой». Она установила 14 рекордов Гиннеса: катается на багги, водит танк и управляет авиатренажером. Екатерина Хоменко в 98 поет в хоре и увлекается поэзией. В своих стихах она написала завет: «Вам, сыновья мои, внуки и правнуки, мы доверяем землю и мир». 2021-05-08T22:36 true PT6M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день победы, снг, нью-йорк (город), сша, в мире