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Распространение коронавируса
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Лидеры стран ЕС вновь обсудят создание COVID-сертификатов
Лидеры стран ЕС вновь обсудят создание COVID-сертификатов
Лидеры стран Евросоюза 25 мая вновь обсудят создание COVID-сертификатов с тем, чтобы достигнуть общей договорённости по этому вопросу, сказал глава Евросовета... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T11:42
2021-05-08T11:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
мария князева
евросовет
шарль мишель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости, Мария Князева. Лидеры стран Евросоюза 25 мая вновь обсудят создание COVID-сертификатов с тем, чтобы достигнуть общей договорённости по этому вопросу, сказал глава Евросовета Шарль Мишель перед началом второго дня неформального саммита.Главы государств ЕС на встрече в Порто накануне обсудили вопросы, связанные с коронавирусом.
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коронавирус covid-19, мария князева, евросовет, шарль мишель, евросоюз, в мире

Лидеры стран ЕС вновь обсудят создание COVID-сертификатов

11:42 08.05.2021
 
© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре "вакцинодром" на стадионе Стад де Франс
Местные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре вакцинодром на стадионе Стад де Франс - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Флоренс Галле
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости, Мария Князева. Лидеры стран Евросоюза 25 мая вновь обсудят создание COVID-сертификатов с тем, чтобы достигнуть общей договорённости по этому вопросу, сказал глава Евросовета Шарль Мишель перед началом второго дня неформального саммита.
Главы государств ЕС на встрече в Порто накануне обсудили вопросы, связанные с коронавирусом.
"Мы говорили вчера о зеленых сертификатах. Мы договорились, что 25 мая (на следующем саммите лидеров ЕС - ред.) мы вернёмся к этой теме с целью найти общее соглашение по этому важному вопросу", - сказал он.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Мария КнязеваЕвросоветШарль МишельЕвросоюзВ мире
 
 
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