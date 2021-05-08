https://ria.ru/20210508/sertifikat-1731473255.html
Лидеры стран ЕС вновь обсудят создание COVID-сертификатов
Лидеры стран ЕС вновь обсудят создание COVID-сертификатов
Лидеры стран Евросоюза 25 мая вновь обсудят создание COVID-сертификатов с тем, чтобы достигнуть общей договорённости по этому вопросу, сказал глава Евросовета... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T11:42
2021-05-08T11:42
2021-05-08T11:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
мария князева
евросовет
шарль мишель
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727260362_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2978b4c3fdba615d6f96557dbd5c1ba7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости, Мария Князева. Лидеры стран Евросоюза 25 мая вновь обсудят создание COVID-сертификатов с тем, чтобы достигнуть общей договорённости по этому вопросу, сказал глава Евросовета Шарль Мишель перед началом второго дня неформального саммита.Главы государств ЕС на встрече в Порто накануне обсудили вопросы, связанные с коронавирусом.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727260362_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a440e8d278276037cb7bfc80f57b583a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, мария князева, евросовет, шарль мишель, евросоюз, в мире