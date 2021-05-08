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В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против Москвы
В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против Москвы
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила на брифинге для журналистов, что Вашингтон не хочет вводить дополнительные санкции против России. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T02:30
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россия
санкции
санкции в отношении россии
дженнифер псаки
москва
сша
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила на брифинге для журналистов, что Вашингтон не хочет вводить дополнительные санкции против России.При этом Соединенные Штаты оставляют за собой право ввести новые ограничительные меры, подчеркнула представитель Белого дома.Представитель Белого дома также заявила, что Соединенные Штаты хотят построить "более предсказуемые и долгосрочные" отношения с Россией.В середине апреля США ввели очередные ограничительные меры против Москвы, а также выслали десять российских дипломатов. Россия зеркально ответила на меры Вашингтона и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.
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россия, санкции, санкции в отношении россии, дженнифер псаки, москва, сша, в мире

В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против Москвы

02:30 08.05.2021
 
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила на брифинге для журналистов, что Вашингтон не хочет вводить дополнительные санкции против России.
При этом Соединенные Штаты оставляют за собой право ввести новые ограничительные меры, подчеркнула представитель Белого дома.
"Когда мы объявили о наших санкциях, мы использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого. Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно", — сказала Псаки.
Представитель Белого дома также заявила, что Соединенные Штаты хотят построить "более предсказуемые и долгосрочные" отношения с Россией.
В середине апреля США ввели очередные ограничительные меры против Москвы, а также выслали десять российских дипломатов. Россия зеркально ответила на меры Вашингтона и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 17:50
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