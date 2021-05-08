https://ria.ru/20210508/sanktsii-1731454552.html

В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против Москвы

В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против Москвы

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила на брифинге для журналистов, что Вашингтон не хочет вводить дополнительные санкции против России. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T02:30

2021-05-08T02:30

2021-05-08T02:30

россия

санкции

санкции в отношении россии

дженнифер псаки

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила на брифинге для журналистов, что Вашингтон не хочет вводить дополнительные санкции против России.При этом Соединенные Штаты оставляют за собой право ввести новые ограничительные меры, подчеркнула представитель Белого дома.Представитель Белого дома также заявила, что Соединенные Штаты хотят построить "более предсказуемые и долгосрочные" отношения с Россией.В середине апреля США ввели очередные ограничительные меры против Москвы, а также выслали десять российских дипломатов. Россия зеркально ответила на меры Вашингтона и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.

https://ria.ru/20210504/sanktsii-1731122572.html

россия

москва

сша

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2021

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россия, санкции, санкции в отношении россии, дженнифер псаки, москва, сша, в мире