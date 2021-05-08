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Источник: главы стран Евросоюза обсудили Россию на неформальном саммите
Источник: главы стран Евросоюза обсудили Россию на неформальном саммите
Источник РИА Новости в ЕС сообщил некоторые детали дискуссии по России, которая состоялась на неформальном саммите Евросоюза в Португалии. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T20:31
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москва
прага
в мире
россия
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Источник РИА Новости в ЕС сообщил некоторые детали дискуссии по России, которая состоялась на неформальном саммите Евросоюза в Португалии.Собеседник агентства отметил, что лидеры стран ЕС сначала выслушали премьер-министра Чехии Андрея Бабиша по инциденту во Врбетице, затем прошли короткие дебаты.Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, эту тему поднимут на саммите Евросоюза 25 мая.В свою очередь, Бабиш сообщал, что дискуссия по взрывам во Врбетице была длительной, в ней приняли участие Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Участники не зафиксировали никаких письменных решений из-за неформального характера саммита. Чешский премьер также призвал все страны ЕС в знак солидарности с Прагой выслать хотя бы по одному российскому дипломату. Бабиш выразил надежду, что решение по его просьбе будет документально оформлено на саммите в конце мая.В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными.Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. В результате в дипмиссиях обеих стран по принципу паритета должно остаться по семь дипломатов и 25 технических работников.Словакия, Эстония, Литва, Латвия в знак поддержки Чехии также объявили российских дипломатов персонами нон грата. Также о высылке заявили Польша, Болгария и Румыния.
https://ria.ru/20210502/slavyane-1730842404.html
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
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москва, прага, в мире, россия

Источник: главы стран Евросоюза обсудили Россию на неформальном саммите

20:31 08.05.2021 (обновлено: 22:00 08.05.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© AP Photo / Francisco Seco
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Источник РИА Новости в ЕС сообщил некоторые детали дискуссии по России, которая состоялась на неформальном саммите Евросоюза в Португалии.
Собеседник агентства отметил, что лидеры стран ЕС сначала выслушали премьер-министра Чехии Андрея Бабиша по инциденту во Врбетице, затем прошли короткие дебаты.
Вид на центр Праги - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 08:00
Песни южных и западных славян о России
Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, эту тему поднимут на саммите Евросоюза 25 мая.
В свою очередь, Бабиш сообщал, что дискуссия по взрывам во Врбетице была длительной, в ней приняли участие Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Участники не зафиксировали никаких письменных решений из-за неформального характера саммита. Чешский премьер также призвал все страны ЕС в знак солидарности с Прагой выслать хотя бы по одному российскому дипломату. Бабиш выразил надежду, что решение по его просьбе будет документально оформлено на саммите в конце мая.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 08:00
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными.
Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. В результате в дипмиссиях обеих стран по принципу паритета должно остаться по семь дипломатов и 25 технических работников.
Словакия, Эстония, Литва, Латвия в знак поддержки Чехии также объявили российских дипломатов персонами нон грата. Также о высылке заявили Польша, Болгария и Румыния.
 
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