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Синоптик рассказал о погоде в Москве на 9 мая
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 9 мая
Москвичи увидят праздничный салют 9 мая: облачность к этому времени рассеется, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T12:57
2021-05-08T12:57
2021-05-08T12:57
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евгений тишковец
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общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москвичи увидят праздничный салют 9 мая: облачность к этому времени рассеется, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Увидят ли москвичи праздничный салют? Ответ утвердительный. Да. Во второй половине дня, ближе к вечеру, с отходом циклона на восток скажется слабое влияние восточной периферии антициклона, благодаря чему осадки прекратятся, последние капли дождя - не позже 15.00, а после 18.00-20.00 в тучах появятся устойчивые "окна", а к моменту праздничного фейерверка облачность и вовсе рассеется, а значит, Россия и весь мир смогут увидеть грандиозный салют в честь Дня Победы", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, днем в Москве всего плюс 11-13, вечером посвежеет до плюс 6-8.
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россия, евгений тишковец, москва, общество