https://ria.ru/20210508/rubl-1731461184.html

Аналитики спрогнозировали курс рубля до конца года

Аналитики спрогнозировали курс рубля до конца года

В ближайшие месяцы курс рубля будет находится на уровне 74-76 за доллар, сообщили "Известиям" представители крупнейших российских банков. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T08:54

2021-05-08T08:54

2021-05-08T15:02

михаил васильев

наталия орлова

россельхозбанк

альфа-банк

совкомбанк

экономика

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В ближайшие месяцы курс рубля будет находится на уровне 74-76 за доллар, сообщили "Известиям" представители крупнейших российских банков.По мнению портфельного управляющего "РСХБ Управление Активами" Михаила Армякова, в качестве укрепляющего фактора будет выступать рост стоимости нефти, газа и металлов, тогда как ослаблять рубль будут риски ужесточения антироссийских санкций.В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что нацвалюта может укрепиться до 73 рублей за доллар в начале лета. Однако он отметил, что для этого необходимо сохранение роста стоимости нефти и высокого спроса на активы развивающихся рынков.Васильев добавил, что ожидаемое повышение ключевой ставки Центробанка и замедление темпов инфляции будут способствовать росту реальной рублевой процентной ставки, что может повысить спрос на национальные активы и поддержать рубль.Как сообщает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, российская валюта все же рискует ослабнуть до 78 рублей за доллар при негативном развитии геополитической ситуации.Она подчеркнула, что российская нацвалюта также может опуститься в случае открытия границ и последующего роста спроса на валюту.Согласно мнению старшего экономиста банка "Открытие" Максима Петроневича, рубль может укрепиться до 73 за доллар в случае сохранения цен на нефть на уровне 65 долларов за баррель, а также отсутствия серьезных внутри- и внешнеэкономических потрясений.Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов рассказал, что самыми стрессовыми для российской валюты месяцами является период с августа по сентябрь, а благоприятными — январь и весенние месяцы.

https://ria.ru/20210507/rubl-1730481327.html

https://ria.ru/20210506/obval-1731330953.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/valyuta-1729525198.html

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михаил васильев, наталия орлова, россельхозбанк, альфа-банк, совкомбанк, экономика