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Аналитики спрогнозировали курс рубля до конца года
Аналитики спрогнозировали курс рубля до конца года
В ближайшие месяцы курс рубля будет находится на уровне 74-76 за доллар, сообщили "Известиям" представители крупнейших российских банков. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T08:54
2021-05-08T15:02
михаил васильев
наталия орлова
россельхозбанк
альфа-банк
совкомбанк
экономика
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В ближайшие месяцы курс рубля будет находится на уровне 74-76 за доллар, сообщили "Известиям" представители крупнейших российских банков.По мнению портфельного управляющего "РСХБ Управление Активами" Михаила Армякова, в качестве укрепляющего фактора будет выступать рост стоимости нефти, газа и металлов, тогда как ослаблять рубль будут риски ужесточения антироссийских санкций.В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что нацвалюта может укрепиться до 73 рублей за доллар в начале лета. Однако он отметил, что для этого необходимо сохранение роста стоимости нефти и высокого спроса на активы развивающихся рынков.Васильев добавил, что ожидаемое повышение ключевой ставки Центробанка и замедление темпов инфляции будут способствовать росту реальной рублевой процентной ставки, что может повысить спрос на национальные активы и поддержать рубль.Как сообщает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, российская валюта все же рискует ослабнуть до 78 рублей за доллар при негативном развитии геополитической ситуации.Она подчеркнула, что российская нацвалюта также может опуститься в случае открытия границ и последующего роста спроса на валюту.Согласно мнению старшего экономиста банка "Открытие" Максима Петроневича, рубль может укрепиться до 73 за доллар в случае сохранения цен на нефть на уровне 65 долларов за баррель, а также отсутствия серьезных внутри- и внешнеэкономических потрясений.Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов рассказал, что самыми стрессовыми для российской валюты месяцами является период с августа по сентябрь, а благоприятными — январь и весенние месяцы.
https://ria.ru/20210507/rubl-1730481327.html
https://ria.ru/20210506/obval-1731330953.html
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михаил васильев, наталия орлова, россельхозбанк, альфа-банк, совкомбанк, экономика

Аналитики спрогнозировали курс рубля до конца года

08:54 08.05.2021 (обновлено: 15:02 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В ближайшие месяцы курс рубля будет находится на уровне 74-76 за доллар, сообщили "Известиям" представители крупнейших российских банков.
По мнению портфельного управляющего "РСХБ Управление Активами" Михаила Армякова, в качестве укрепляющего фактора будет выступать рост стоимости нефти, газа и металлов, тогда как ослаблять рубль будут риски ужесточения антироссийских санкций.
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Вчера, 08:00
Курс на укрепление: что будет с рублем после майских праздников
В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что нацвалюта может укрепиться до 73 рублей за доллар в начале лета. Однако он отметил, что для этого необходимо сохранение роста стоимости нефти и высокого спроса на активы развивающихся рынков.

"Увеличение добычи Россией благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+ позволит нарастить валютную выручку. <…> Спрос на доллары и евро для внешнего туризма будет заметно снижен из-за закрытых на карантин Европы, Турции и других стран", — пояснил эксперт.

Васильев добавил, что ожидаемое повышение ключевой ставки Центробанка и замедление темпов инфляции будут способствовать росту реальной рублевой процентной ставки, что может повысить спрос на национальные активы и поддержать рубль.
Как сообщает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, российская валюта все же рискует ослабнуть до 78 рублей за доллар при негативном развитии геополитической ситуации.
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6 мая, 18:32
Экономист оценил риск обвала рубля
Она подчеркнула, что российская нацвалюта также может опуститься в случае открытия границ и последующего роста спроса на валюту.
Согласно мнению старшего экономиста банка "Открытие" Максима Петроневича, рубль может укрепиться до 73 за доллар в случае сохранения цен на нефть на уровне 65 долларов за баррель, а также отсутствия серьезных внутри- и внешнеэкономических потрясений.
Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов рассказал, что самыми стрессовыми для российской валюты месяцами является период с августа по сентябрь, а благоприятными — январь и весенние месяцы.
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Михаил ВасильевНаталия ОрловаРоссельхозбанкАльфа-банкСовкомбанкЭкономика
 
 
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