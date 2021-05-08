Аналитики спрогнозировали курс рубля до конца года
08:54 08.05.2021 (обновлено: 15:02 08.05.2021)
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В ближайшие месяцы курс рубля будет находится на уровне 74-76 за доллар, сообщили "Известиям" представители крупнейших российских банков.
По мнению портфельного управляющего "РСХБ Управление Активами" Михаила Армякова, в качестве укрепляющего фактора будет выступать рост стоимости нефти, газа и металлов, тогда как ослаблять рубль будут риски ужесточения антироссийских санкций.
В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что нацвалюта может укрепиться до 73 рублей за доллар в начале лета. Однако он отметил, что для этого необходимо сохранение роста стоимости нефти и высокого спроса на активы развивающихся рынков.
"Увеличение добычи Россией благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+ позволит нарастить валютную выручку. <…> Спрос на доллары и евро для внешнего туризма будет заметно снижен из-за закрытых на карантин Европы, Турции и других стран", — пояснил эксперт.
Васильев добавил, что ожидаемое повышение ключевой ставки Центробанка и замедление темпов инфляции будут способствовать росту реальной рублевой процентной ставки, что может повысить спрос на национальные активы и поддержать рубль.
Как сообщает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, российская валюта все же рискует ослабнуть до 78 рублей за доллар при негативном развитии геополитической ситуации.
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Она подчеркнула, что российская нацвалюта также может опуститься в случае открытия границ и последующего роста спроса на валюту.
Согласно мнению старшего экономиста банка "Открытие" Максима Петроневича, рубль может укрепиться до 73 за доллар в случае сохранения цен на нефть на уровне 65 долларов за баррель, а также отсутствия серьезных внутри- и внешнеэкономических потрясений.
Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов рассказал, что самыми стрессовыми для российской валюты месяцами является период с августа по сентябрь, а благоприятными — январь и весенние месяцы.