Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210508/rekord-1731513538.html
На канатной дороге в Москве 30 пар поженились и установили мировой рекорд
На канатной дороге в Москве 30 пар поженились и установили мировой рекорд
В Москве на канатной дороге поженились 30 пар, столичная канатка впервые стала ЗАГСом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T20:07
2021-05-08T21:42
хорошие новости
россия
москва
лондон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152177/09/1521770964_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_c6836b98581cbf996a4acd74ca34ec8b.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве на канатной дороге поженились 30 пар, столичная канатка впервые стала ЗАГСом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Канатная дорога может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня канатка впервые стала ЗАГСом — свою любовь в небе заключили 30 пар с 23 до 60 лет. Еще нигде в мире столько свадеб не играли в транспорте", — говорится в сообщении.Отмечается, что процедуру в каждой кабине фиксировали 32 независимых эксперта. Также свидетелями стали судьи Книги рекордов Гиннесса в Лондоне, с которыми был установлен телемост.
россия
москва
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152177/09/1521770964_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_c58d7376e0ce5cffbff4121eb62b2917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, лондон, общество

На канатной дороге в Москве 30 пар поженились и установили мировой рекорд

20:07 08.05.2021 (обновлено: 21:42 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКанатная дорога, связывающая стадион "Лужники" и Воробьевы горы
Канатная дорога, связывающая стадион Лужники и Воробьевы горы - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве на канатной дороге поженились 30 пар, столичная канатка впервые стала ЗАГСом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Канатная дорога может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня канатка впервые стала ЗАГСом — свою любовь в небе заключили 30 пар с 23 до 60 лет. Еще нигде в мире столько свадеб не играли в транспорте", — говорится в сообщении.
Отмечается, что процедуру в каждой кабине фиксировали 32 независимых эксперта. Также свидетелями стали судьи Книги рекордов Гиннесса в Лондоне, с которыми был установлен телемост.
 
Хорошие новостиРоссияМоскваЛондонОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Армия Израиля ударила по объекту ХАМАС в ответ на пуск ракеты
03:12Умер американский исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс
02:50Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
02:34В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
02:22Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:16ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
02:15Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
02:15Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
02:10Россиянам предложили полезную замену шашлыку
02:09Полиция раскрыла подробности стрельбы с пострадавшими в центре Нью-Йорка
01:34Пушков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
01:32Экономист назвал продукты, которые могут подорожать в ближайшее время
01:17В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
01:15Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
01:11В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
01:01Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
00:52В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
00:42Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
00:32Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
00:17Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
Лента новостейМолния