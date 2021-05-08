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На канатной дороге в Москве 30 пар поженились и установили мировой рекорд

На канатной дороге в Москве 30 пар поженились и установили мировой рекорд

В Москве на канатной дороге поженились 30 пар, столичная канатка впервые стала ЗАГСом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T20:07

2021-05-08T20:07

2021-05-08T21:42

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве на канатной дороге поженились 30 пар, столичная канатка впервые стала ЗАГСом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Канатная дорога может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня канатка впервые стала ЗАГСом — свою любовь в небе заключили 30 пар с 23 до 60 лет. Еще нигде в мире столько свадеб не играли в транспорте", — говорится в сообщении.Отмечается, что процедуру в каждой кабине фиксировали 32 независимых эксперта. Также свидетелями стали судьи Книги рекордов Гиннесса в Лондоне, с которыми был установлен телемост.

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2021

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россия, москва, лондон, общество