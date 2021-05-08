"Недружественное расставание". Появились подробности развода Билла Гейтса
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Билл Гейтс и его супруга Мелинда должны были объявить о своем разводе еще в марте, расставание пары было недружественным, сообщает портал TMZ со ссылкой на информированные источники.
Супруги готовились к своему разводу на протяжении нескольких месяцев. Объявить о своем решении они планировали еще в марте.
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По словам источников, Мелинда Гейтс даже арендовала с этой целью остров в Карибском море стоимостью 132 тысячи долларов за ночь. Она планировала уехать туда с детьми и другими близкими родственниками, чтобы после объявления о разводе их не спрашивали об этом журналисты. Примечательно, что Билла Гейтса на остров не пригласили, потому что якобы члены семьи были злы на него. Чем вызвана эта злость, не сообщается.
В то же время другое издание - People - со ссылкой на свои источники сообщает, что пара разводится из-за "ряда вещей". А то, что они решили объявить об этом сейчас, связано с тем, что их младшей дочери Фиби исполнилось 18.
Ранее сообщалось, что в понедельник Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о решении развестись. Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Пара познакомилась в 1987 году, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году на Гавайях. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.