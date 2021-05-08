https://ria.ru/20210508/razvod-1731494922.html

"Недружественное расставание". Появились подробности развода Билла Гейтса

"Недружественное расставание". Появились подробности развода Билла Гейтса

Билл Гейтс и его супруга Мелинда должны были объявить о своем разводе еще в марте, расставание пары было недружественным, сообщает портал TMZ со ссылкой на... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T16:02

2021-05-08T16:02

2021-05-08T16:02

мелинда гейтс

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билл гейтс

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Билл Гейтс и его супруга Мелинда должны были объявить о своем разводе еще в марте, расставание пары было недружественным, сообщает портал TMZ со ссылкой на информированные источники.Супруги готовились к своему разводу на протяжении нескольких месяцев. Объявить о своем решении они планировали еще в марте.По словам источников, Мелинда Гейтс даже арендовала с этой целью остров в Карибском море стоимостью 132 тысячи долларов за ночь. Она планировала уехать туда с детьми и другими близкими родственниками, чтобы после объявления о разводе их не спрашивали об этом журналисты. Примечательно, что Билла Гейтса на остров не пригласили, потому что якобы члены семьи были злы на него. Чем вызвана эта злость, не сообщается.В то же время другое издание - People - со ссылкой на свои источники сообщает, что пара разводится из-за "ряда вещей". А то, что они решили объявить об этом сейчас, связано с тем, что их младшей дочери Фиби исполнилось 18.Ранее сообщалось, что в понедельник Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о решении развестись. Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Пара познакомилась в 1987 году, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году на Гавайях. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210505/razvod-1731134943.html

https://ria.ru/20210505/geyts-1731204180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелинда гейтс , microsoft corporation, билл гейтс, сша, в мире