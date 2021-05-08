https://ria.ru/20210508/prestupleniya-1731455278.html

СК готов помочь Германии в расследовании преступлений нацистов

СК готов помочь Германии в расследовании преступлений нацистов

Следственный комитет России готов оказать содействие компетентным органам Германии в расследовании дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T03:11

2021-05-08T03:11

2021-05-08T03:11

россия

гельмут оберлендер

светлана петренко

симон визенталь

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

германия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следственный комитет России готов оказать содействие компетентным органам Германии в расследовании дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны в случае поступления нового запроса, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в немецком Людвигсбурге Томас Вилл заявил РИА Новости, что в Германии готовят новый запрос о правовой помощи к России по делам о преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны, немецкий запрос к Следственному комитету РФ по делу о геноциде в Ейске все еще открыт.Она отметила, что российские следователи уже провели значительный объём следственных действий, изучив огромный массив материалов и различной документации, а также получили необходимые заключения экспертов, в совокупности свидетельствующие о массовых карательных операциях, проводимых нацистами."Наши следователи продолжают целенаправленную работу по расследованию преступлений нацистов против мирного населения оккупированных территорий в годы войны. Ведомство готово предоставить информацию, которая потребуется для проведения расследования немецкой стороной", - подчеркнула Петренко.Она отметила, что СК России уже имеет опыт взаимодействия с представителями юстиции ФРГ, который реализуется в рамках полномочий в области международного сотрудничества.Благодаря постоянным запросам РИА Новости, в ФРГ с 2019 года была начата проверка дел о преступлениях нацистов в Новгородской области и в Ейске. В мае 2019 года СК РФ возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касалось событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Каратели уничтожили там тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Свидетельства о массовых расстрелах начали собирать сразу после освобождения Новгородской области от оккупации в 1944 году. При повторной эксгумации специалисты обнаружили еще около 500 останков, в СК заявили, что в захоронениях могут покоиться порядка пяти тысяч человек. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо в беседе с РИА Новости допустил, что некоторые палачи все еще могут быть в живых.В октябре 2019 года управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывают детали гибели 214 воспитанников детского дома в Ейске, они были закопаны живьем либо отравлены выхлопными газами в кузовах грузовиков. Следственный комитет России сообщил, что по факту убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году возбуждено уголовное дело по статье "геноцид". Немецкая сторона сотрудничает с СК по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления. Ранее Оберлендер был лишен канадского гражданства, рожденный на Украине этнический немец фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых живых нацистских преступников Центра Симона Визенталя.В 2020 году в центральном управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге сообщили РИА Новости о подготовке запроса о правовой помощи в СК по делу Оберлендера и его возможной причастности к преступлению против детей-сирот в Ейске.В конце апреля руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров заявил о возможности организовать совместно с Германией следственную группу по расследованию преступлений нацистов, вопрос об этом в настоящее время прорабатывается. Петров указал, что СК продолжает сотрудничать по этой теме с коллегами из Канады, Эстонии и Германии. В 2019-2020 годах за рубеж было направлено шесть запросов об оказании правовой помощи в рамках расследования уголовных дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны, сказал представитель СК.

https://ria.ru/20210419/gitlerovtsy-1728866425.html

https://ria.ru/20210507/karateli-1731364932.html

https://ria.ru/20210322/natsisty-1602246319.html

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россия, гельмут оберлендер, светлана петренко, симон визенталь, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, германия, новгородская область, краснодарский край, украина, общество