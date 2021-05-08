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Россияне назвали День Победы самым важным праздником
Россияне назвали День Победы самым важным праздником
Большинство россиян считают День Победы самым важным праздником, следует из исследования сервиса Superjob. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T15:07
2021-05-08T15:18
праздники
россия
день победы
новый год
superjob
майские праздники
общество
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Большинство россиян считают День Победы самым важным праздником, следует из исследования сервиса Superjob.Так, более 95 процентов респондентов заявили о положительном отношении к 9 Мая, при этом 81 процент опрошенных высказался об "однозначно положительном" отношении к празднику, а 14 процентов заявили о "скорее положительном" восприятии Дня Победы.На втором месте оказался Новый год: о любви к этому празднику заявили свыше 94 процентов респондентов. Также, согласно данным, россияне любят отмечать и собственный день рождения: его любят 92 процента опрошенных.Помимо прочего, большинство россиян дали высокую оценку Международному женскому дню и Дню защитника Отечества. День России и День народного единства положительно оценили 81 и 75 процентов респондентов соответственно.
https://ria.ru/20210430/putin-1730698628.html
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праздники, россия, день победы, новый год, superjob, майские праздники, общество

Россияне назвали День Победы самым важным праздником

15:07 08.05.2021 (обновлено: 15:18 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкУличное украшение ко Дню Победы недалеко от здания гостиницы "Украина" в Москве
Уличное украшение ко Дню Победы недалеко от здания гостиницы Украина в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Большинство россиян считают День Победы самым важным праздником, следует из исследования сервиса Superjob.
Так, более 95 процентов респондентов заявили о положительном отношении к 9 Мая, при этом 81 процент опрошенных высказался об "однозначно положительном" отношении к празднику, а 14 процентов заявили о "скорее положительном" восприятии Дня Победы.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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Путин назвал День Победы главным праздником
На втором месте оказался Новый год: о любви к этому празднику заявили свыше 94 процентов респондентов. Также, согласно данным, россияне любят отмечать и собственный день рождения: его любят 92 процента опрошенных.
Помимо прочего, большинство россиян дали высокую оценку Международному женскому дню и Дню защитника Отечества.
День России и День народного единства положительно оценили 81 и 75 процентов респондентов соответственно.
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