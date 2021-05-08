https://ria.ru/20210508/prazdnik-1731489992.html

Россияне назвали День Победы самым важным праздником

Россияне назвали День Победы самым важным праздником

Большинство россиян считают День Победы самым важным праздником, следует из исследования сервиса Superjob. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T15:07

2021-05-08T15:07

2021-05-08T15:18

праздники

россия

день победы

новый год

superjob

майские праздники

общество

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Большинство россиян считают День Победы самым важным праздником, следует из исследования сервиса Superjob.Так, более 95 процентов респондентов заявили о положительном отношении к 9 Мая, при этом 81 процент опрошенных высказался об "однозначно положительном" отношении к празднику, а 14 процентов заявили о "скорее положительном" восприятии Дня Победы.На втором месте оказался Новый год: о любви к этому празднику заявили свыше 94 процентов респондентов. Также, согласно данным, россияне любят отмечать и собственный день рождения: его любят 92 процента опрошенных.Помимо прочего, большинство россиян дали высокую оценку Международному женскому дню и Дню защитника Отечества. День России и День народного единства положительно оценили 81 и 75 процентов респондентов соответственно.

https://ria.ru/20210430/putin-1730698628.html

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2021

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праздники, россия, день победы, новый год, superjob, майские праздники, общество