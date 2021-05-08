https://ria.ru/20210508/potok-1731506293.html
Посол России в ФРГ ожидает завершение "Северного потока — 2" к октябрю
Посол России в ФРГ ожидает завершение "Северного потока — 2" к октябрю
Посол России в Германии Сергей Нечаев в эфире радиостанции Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил о возможности завершить строительство "Северного потока — 2" до РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T18:25
2021-05-08T18:25
2021-05-08T21:37
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев в эфире радиостанции Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил о возможности завершить строительство "Северного потока — 2" до выборов в бундестаг, назначенных на сентябрь."Сейчас особенно важны погодные условия. Мы сможем быстрее вести работы, если погода улучшится", — отметил дипломат.Нечаев также указал, что решения, связанные с судьбой проекта, сейчас принимает европейская сторона."Мы сотрудничаем с Германией в сфере поставок газа уже более пятидесяти лет, и оно продолжалось даже в худшие времена холодной войны. И теперь возник вопрос: хотим ли мы похоронить десять миллиардов евро на дне океана?" — подытожил он.Сейчас строительство газопровода находится в финальной стадии. О завершении проекта уже в этом году ранее говорил и глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.Тем не менее споры о "Северном потоке — 2" между немецкими партиями обострились перед выборами в бундестаг. Также строительству газовой магистрали пытаются помешать США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ.
https://ria.ru/20210508/germaniya-1731427339.html
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россия, цены на нефть, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сергей нечаев (дипломат), газпром, германия, европа, сша, экономика