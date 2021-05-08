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Посол России в ФРГ ожидает завершение "Северного потока — 2" к октябрю
Посол России в ФРГ ожидает завершение "Северного потока — 2" к октябрю
Посол России в Германии Сергей Нечаев в эфире радиостанции Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил о возможности завершить строительство "Северного потока — 2" до РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T18:25
2021-05-08T21:37
россия
цены на нефть
nord stream 2 ag
северный поток — 2
сергей нечаев (дипломат)
газпром
германия
европа
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев в эфире радиостанции Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил о возможности завершить строительство "Северного потока — 2" до выборов в бундестаг, назначенных на сентябрь."Сейчас особенно важны погодные условия. Мы сможем быстрее вести работы, если погода улучшится", — отметил дипломат.Нечаев также указал, что решения, связанные с судьбой проекта, сейчас принимает европейская сторона."Мы сотрудничаем с Германией в сфере поставок газа уже более пятидесяти лет, и оно продолжалось даже в худшие времена холодной войны. И теперь возник вопрос: хотим ли мы похоронить десять миллиардов евро на дне океана?" — подытожил он.Сейчас строительство газопровода находится в финальной стадии. О завершении проекта уже в этом году ранее говорил и глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.Тем не менее споры о "Северном потоке — 2" между немецкими партиями обострились перед выборами в бундестаг. Также строительству газовой магистрали пытаются помешать США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ.
https://ria.ru/20210508/germaniya-1731427339.html
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россия, цены на нефть, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сергей нечаев (дипломат), газпром, германия, европа, сша, экономика

Посол России в ФРГ ожидает завершение "Северного потока — 2" к октябрю

18:25 08.05.2021 (обновлено: 21:37 08.05.2021)
 
© Фото : Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Paul Langrock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев в эфире радиостанции Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил о возможности завершить строительство "Северного потока — 2" до выборов в бундестаг, назначенных на сентябрь.
"Сейчас особенно важны погодные условия. Мы сможем быстрее вести работы, если погода улучшится", — отметил дипломат.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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Нечаев также указал, что решения, связанные с судьбой проекта, сейчас принимает европейская сторона.
"Мы сотрудничаем с Германией в сфере поставок газа уже более пятидесяти лет, и оно продолжалось даже в худшие времена холодной войны. И теперь возник вопрос: хотим ли мы похоронить десять миллиардов евро на дне океана?" — подытожил он.
Сейчас строительство газопровода находится в финальной стадии. О завершении проекта уже в этом году ранее говорил и глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
Тем не менее споры о "Северном потоке — 2" между немецкими партиями обострились перед выборами в бундестаг. Также строительству газовой магистрали пытаются помешать США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ.
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РоссияЦены на нефтьNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Сергей Нечаев (дипломат)ГазпромГерманияЕвропаСШАЭкономика
 
 
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