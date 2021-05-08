https://ria.ru/20210508/postradavshie-1731454681.html
Число пострадавших в Иерусалиме достигло 205 человек
Число пострадавших в Иерусалиме достигло 205 человек
Число пострадавших в результате столкновений, которые произошли между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме, возросло до 205,... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T02:28
2021-05-08T02:28
2021-05-08T02:30
красный полумесяц
бапор
сектор газа
махмуд аббас
оон
иордания
восточный иерусалим
беспорядки в восточном иерусалиме
иерусалим
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ГАЗА, 8 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновений, которые произошли между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме, возросло до 205, сообщает Красный полумесяц в Иерусалиме.Ранее сообщалось о 178 пострадавших палестинцах. Израильская полиция сообщала о шести раненых полицейских. Красный полумесяц в Иерусалиме создал полевой госпиталь в районе столкновений.Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с БАПОР решило поселить 28 семей в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме, но не вручило им документы на право собственности на жилье.Накануне спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призывал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".
https://ria.ru/20210508/politseyskiy-1731452613.html
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Трагедия в Израиле: в давке пострадали сотни человек
В ночь на 30 апреля в Израиле произошла трагедия, унесшая жизни 44 человек. Около 150 пострадало.
Впервые с начала пандемии верующие собрались на массовый религиозный праздник на горе Мерон. Сотни паломников разместились на трибунах, они участвовали в церемонии и жгли костры. Внезапно часть конструкции трибуны начала рушиться, люди, стоявшие плотной стеной, стали падать. Возникла паника, участники события ринулись к выходу, неуправляемая толпа давила упавших. Вскоре район был оцеплен полицией, началась эвакуация людей.
На место трагедии прибыло несколько вертолетов ВВС, работают сотни спасателей и военных.
2021-05-08T02:28
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красный полумесяц, бапор, сектор газа, махмуд аббас, оон, иордания, восточный иерусалим, беспорядки в восточном иерусалиме, иерусалим, в мире