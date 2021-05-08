https://ria.ru/20210508/pogoda-1731466903.html

Жителям Подмосковья пообещали дождь с мокрым снегом на День Победы

Жителям Подмосковья пообещали дождь с мокрым снегом на День Победы

Ночью и утром 9 мая на севере Подмосковья местами возможен дождь с мокрым снегом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T10:20

2021-05-08T10:20

2021-05-08T10:20

евгений тишковец

центр "фобос"

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564199326_0:195:2945:1852_1920x0_80_0_0_cbaf70757294791ad5c7d8811ff7020c.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ночью и утром 9 мая на севере Подмосковья местами возможен дождь с мокрым снегом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ночью и утром по северу Подмосковья и в Ярославской области теоретически местами может быть дождь с мокрым снегом. Воздушная часть парада в Москве по-прежнему под вопросом", - рассказал Тишковец.При этом он отметил, что к вечеру 9 мая, к запуску салютов в честь Дня Победы, в облаках должны появиться "окна".

https://ria.ru/20210508/pogoda-1731459662.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр "фобос", московская область (подмосковье), общество