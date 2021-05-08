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Жителям Подмосковья пообещали дождь с мокрым снегом на День Победы
Жителям Подмосковья пообещали дождь с мокрым снегом на День Победы
Ночью и утром 9 мая на севере Подмосковья местами возможен дождь с мокрым снегом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T10:20
2021-05-08T10:20
евгений тишковец
центр "фобос"
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ночью и утром 9 мая на севере Подмосковья местами возможен дождь с мокрым снегом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ночью и утром по северу Подмосковья и в Ярославской области теоретически местами может быть дождь с мокрым снегом. Воздушная часть парада в Москве по-прежнему под вопросом", - рассказал Тишковец.При этом он отметил, что к вечеру 9 мая, к запуску салютов в честь Дня Победы, в облаках должны появиться "окна".
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евгений тишковец, центр "фобос", московская область (подмосковье), общество

Жителям Подмосковья пообещали дождь с мокрым снегом на День Победы

10:20 08.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗонт покрытый снегом
Зонт покрытый снегом - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ночью и утром 9 мая на севере Подмосковья местами возможен дождь с мокрым снегом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ночью и утром по северу Подмосковья и в Ярославской области теоретически местами может быть дождь с мокрым снегом. Воздушная часть парада в Москве по-прежнему под вопросом", - рассказал Тишковец.
При этом он отметил, что к вечеру 9 мая, к запуску салютов в честь Дня Победы, в облаках должны появиться "окна".
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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