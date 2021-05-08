https://ria.ru/20210508/pogoda-1731466903.html
Жителям Подмосковья пообещали дождь с мокрым снегом на День Победы
Жителям Подмосковья пообещали дождь с мокрым снегом на День Победы
Ночью и утром 9 мая на севере Подмосковья местами возможен дождь с мокрым снегом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T10:20
2021-05-08T10:20
2021-05-08T10:20
евгений тишковец
центр "фобос"
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564199326_0:195:2945:1852_1920x0_80_0_0_cbaf70757294791ad5c7d8811ff7020c.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ночью и утром 9 мая на севере Подмосковья местами возможен дождь с мокрым снегом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ночью и утром по северу Подмосковья и в Ярославской области теоретически местами может быть дождь с мокрым снегом. Воздушная часть парада в Москве по-прежнему под вопросом", - рассказал Тишковец.При этом он отметил, что к вечеру 9 мая, к запуску салютов в честь Дня Победы, в облаках должны появиться "окна".
https://ria.ru/20210508/pogoda-1731459662.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564199326_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_fd9d136a77b46e60babd74a281637e62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, центр "фобос", московская область (подмосковье), общество