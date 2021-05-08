https://ria.ru/20210508/pobeda-1731507591.html

Главы Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем Победы

Главы Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем Победы

Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили своего российского коллегу Владимира Путина с 76-й годовщиной Победы в Великой... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-08T18:50

2021-05-08T18:50

2021-05-09T01:09

день победы-2021

анатолий бибилов

аслан бжания

день победы

владимир путин

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южная осетия

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СУХУМ/ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили своего российского коллегу Владимира Путина с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщают пресс-службы глав республик.В поздравлении лидера Южной Осетии подчёркивается, что величайший подвиг отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины и спасших мир от нацизма, навеки запечатлен в истории. "Примите мои самые искренние поздравления с 76-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в поздравительной телеграмме.Бибилов выразил уверенность, что братские отношения между двумя народами, прошедшие суровые испытания на полях Отечественной войны, будут служить надежной основой для дальнейшего укрепления двухстороннего сотрудничества и интеграции.

https://ria.ru/20210430/putin-1730698628.html

абхазия

южная осетия

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анатолий бибилов, аслан бжания, день победы, владимир путин, абхазия, южная осетия, в мире