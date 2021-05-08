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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210508/pobeda-1731507591.html
Главы Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем Победы
Главы Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем Победы
Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили своего российского коллегу Владимира Путина с 76-й годовщиной Победы в Великой... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-08T18:50
2021-05-09T01:09
день победы-2021
анатолий бибилов
аслан бжания
день победы
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абхазия
южная осетия
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СУХУМ/ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили своего российского коллегу Владимира Путина с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщают пресс-службы глав республик.В поздравлении лидера Южной Осетии подчёркивается, что величайший подвиг отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины и спасших мир от нацизма, навеки запечатлен в истории. "Примите мои самые искренние поздравления с 76-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в поздравительной телеграмме.Бибилов выразил уверенность, что братские отношения между двумя народами, прошедшие суровые испытания на полях Отечественной войны, будут служить надежной основой для дальнейшего укрепления двухстороннего сотрудничества и интеграции.
https://ria.ru/20210430/putin-1730698628.html
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анатолий бибилов, аслан бжания, день победы, владимир путин, абхазия, южная осетия, в мире

Главы Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем Победы

18:50 08.05.2021 (обновлено: 01:09 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин наблюдает за пролетом военной авиации во время воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Владимир Путин наблюдает за пролетом военной авиации во время воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СУХУМ/ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили своего российского коллегу Владимира Путина с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщают пресс-службы глав республик.

Бжания в своём поздравлении назвал День Победы общей историей народов и одним из главных праздников. "Эта общая Победа наших народов, наша общая история, которой мы гордимся... Кто бы ни пытался переписывать историю, принизить роль 9 Мая, День Победы остается всеми любимым, дорогим и Великим праздником. В этом во многом и Ваша личная заслуга", - говорится в тексте.

В поздравлении лидера Южной Осетии подчёркивается, что величайший подвиг отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины и спасших мир от нацизма, навеки запечатлен в истории. "Примите мои самые искренние поздравления с 76-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в поздравительной телеграмме.
Бибилов выразил уверенность, что братские отношения между двумя народами, прошедшие суровые испытания на полях Отечественной войны, будут служить надежной основой для дальнейшего укрепления двухстороннего сотрудничества и интеграции.
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День Победы-2021Анатолий БибиловАслан БжанияДень ПобедыВладимир ПутинАбхазияЮжная ОсетияВ мире
 
 
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