Главы Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем Победы
18:50 08.05.2021 (обновлено: 01:09 09.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин наблюдает за пролетом военной авиации во время воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
СУХУМ/ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили своего российского коллегу Владимира Путина с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщают пресс-службы глав республик.
Бжания в своём поздравлении назвал День Победы общей историей народов и одним из главных праздников. "Эта общая Победа наших народов, наша общая история, которой мы гордимся... Кто бы ни пытался переписывать историю, принизить роль 9 Мая, День Победы остается всеми любимым, дорогим и Великим праздником. В этом во многом и Ваша личная заслуга", - говорится в тексте.
В поздравлении лидера Южной Осетии подчёркивается, что величайший подвиг отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины и спасших мир от нацизма, навеки запечатлен в истории. "Примите мои самые искренние поздравления с 76-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в поздравительной телеграмме.
Бибилов выразил уверенность, что братские отношения между двумя народами, прошедшие суровые испытания на полях Отечественной войны, будут служить надежной основой для дальнейшего укрепления двухстороннего сотрудничества и интеграции.
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