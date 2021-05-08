Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210508/pilot-1731449609.html
В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот
В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот
Дельтаплан упал в Костромской области, погиб один человек, сообщается на сайте СУ СК России по региону. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T00:13
2021-05-08T00:13
россия
следственный комитет россии (ск рф)
костромская область
костромской район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дельтаплан упал в Костромской области, погиб один человек, сообщается на сайте СУ СК России по региону."Седьмого мая 2021 года вблизи деревни Кузьминка Костромского района Костромской области произошло падение дельтаплана, в результате чего погиб управлявший им мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
https://ria.ru/20210414/tyubing-1728182617.html
россия
костромская область
костромской район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), костромская область, костромской район, происшествия

В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот

00:13 08.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дельтаплан упал в Костромской области, погиб один человек, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
"Седьмого мая 2021 года вблизи деревни Кузьминка Костромского района Костромской области произошло падение дельтаплана, в результате чего погиб управлявший им мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 09:26
Жительница Новосибирска разбилась на тюбинге
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Костромская областьКостромской районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11СК готов помочь Германии в расследовании преступлений нацистов
02:47"Убийство русских": политолог назвал три причины обострения в Донбассе
02:30В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против Москвы
02:28Число пострадавших в Иерусалиме достигло 205 человек
02:20WSJ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
02:15Аналитик назвал лучшие месяцы для покупки долларов
02:10Россиянам назвали способ сбросить "зимний жир"
02:05Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 178 человек
01:48Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана
01:18Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии
01:15Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках
01:04Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
00:23Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 163 человек
00:19Мусульмане встречают самую священную ночь в году
00:13В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот
23:32Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева
23:31СК возбудил дело после пожара в Мытищах
23:06Премьер Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза"
22:48Лавров и глава МИД Перу обсудили вакцину "Спутник V"
22:43Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Лента новостейМолния