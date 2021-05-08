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В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот

В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот

Дельтаплан упал в Костромской области, погиб один человек, сообщается на сайте СУ СК России по региону. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T00:13

2021-05-08T00:13

2021-05-08T00:13

россия

следственный комитет россии (ск рф)

костромская область

костромской район

происшествия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дельтаплан упал в Костромской области, погиб один человек, сообщается на сайте СУ СК России по региону."Седьмого мая 2021 года вблизи деревни Кузьминка Костромского района Костромской области произошло падение дельтаплана, в результате чего погиб управлявший им мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

https://ria.ru/20210414/tyubing-1728182617.html

россия

костромская область

костромской район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), костромская область, костромской район, происшествия