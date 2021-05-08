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В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот
В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот
Дельтаплан упал в Костромской области, погиб один человек, сообщается на сайте СУ СК России по региону. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T00:13
2021-05-08T00:13
2021-05-08T00:13
россия
следственный комитет россии (ск рф)
костромская область
костромской район
происшествия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дельтаплан упал в Костромской области, погиб один человек, сообщается на сайте СУ СК России по региону."Седьмого мая 2021 года вблизи деревни Кузьминка Костромского района Костромской области произошло падение дельтаплана, в результате чего погиб управлявший им мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), костромская область, костромской район, происшествия