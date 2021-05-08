https://ria.ru/20210508/pesnya-1731507395.html

Сотрудники УФСИН по Рязанской области сняли клип на песню "Вечный огонь"

Сотрудники УФСИН по Рязанской области сняли клип на песню "Вечный огонь"

Сотрудники УФСИН России по Рязанской области в преддверии Дня Победы сняли клип на песню "Вечный огонь" в рамках проекта "Весна! Победа! Жизнь!", рассказали РИА РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-08T18:47

2021-05-08T18:47

2021-05-09T01:09

день победы-2021

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

рязанская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731507235_21:0:661:360_1920x0_80_0_0_7dd681111144fa8045532aaef1ea1ee6.png

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сотрудники УФСИН России по Рязанской области в преддверии Дня Победы сняли клип на песню "Вечный огонь" в рамках проекта "Весна! Победа! Жизнь!", рассказали РИА Новости в пресс-службе управления."Сотрудники УФСИН России по Рязанской области выпустили клип к песне "Вечный огонь", актерами, режиссерами и даже певцами стали сами работники пенитенциарной системы. Съемки проводились на территории военного полигона "Дубровичи" Рязанской области", - сказали в ведомстве.В пресс-службе также рассказали, что героями ролика к песне на стихи Евгения Аграновича "Вечный огонь" стали 12 сотрудников учреждения."В ролике мы хотели показать, что каждый солдат на войне ежедневно совершал подвиг, вступая в бой, защищая свою Родину, детей, любимых, матерей, отцов и друзей. Когда мы снимали военные сцены, у нас слезы выступали сами собой. Сами не ожидали, что на одном дыхании вот так все получится", - привела пресс-служба УФСИН по региону слова сотрудников.Сам ролик опубликован на YouTube-канале ФСИН РФ. Сотрудники также поздравили ветеранов с наступающим праздником, пожелав им здоровья и мирного неба над головой.Сьемки клипа прошли в рамках подготовки проекта ФСИН России "Весна! Победа! Жизнь!". Герои ролика исполнили песню у памятника, посвященного победе советского народа в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20210508/aktsiya-1731499084.html

https://ria.ru/20210507/krym-1731433900.html

россия

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), рязанская область, общество