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Сотрудники УФСИН по Рязанской области сняли клип на песню "Вечный огонь"
Сотрудники УФСИН по Рязанской области сняли клип на песню "Вечный огонь"
Сотрудники УФСИН России по Рязанской области в преддверии Дня Победы сняли клип на песню "Вечный огонь" в рамках проекта "Весна! Победа! Жизнь!", рассказали РИА РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-08T18:47
2021-05-09T01:09
день победы-2021
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
рязанская область
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сотрудники УФСИН России по Рязанской области в преддверии Дня Победы сняли клип на песню "Вечный огонь" в рамках проекта "Весна! Победа! Жизнь!", рассказали РИА Новости в пресс-службе управления."Сотрудники УФСИН России по Рязанской области выпустили клип к песне "Вечный огонь", актерами, режиссерами и даже певцами стали сами работники пенитенциарной системы. Съемки проводились на территории военного полигона "Дубровичи" Рязанской области", - сказали в ведомстве.В пресс-службе также рассказали, что героями ролика к песне на стихи Евгения Аграновича "Вечный огонь" стали 12 сотрудников учреждения."В ролике мы хотели показать, что каждый солдат на войне ежедневно совершал подвиг, вступая в бой, защищая свою Родину, детей, любимых, матерей, отцов и друзей. Когда мы снимали военные сцены, у нас слезы выступали сами собой. Сами не ожидали, что на одном дыхании вот так все получится", - привела пресс-служба УФСИН по региону слова сотрудников.Сам ролик опубликован на YouTube-канале ФСИН РФ. Сотрудники также поздравили ветеранов с наступающим праздником, пожелав им здоровья и мирного неба над головой.Сьемки клипа прошли в рамках подготовки проекта ФСИН России "Весна! Победа! Жизнь!". Герои ролика исполнили песню у памятника, посвященного победе советского народа в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20210508/aktsiya-1731499084.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), рязанская область, общество

Сотрудники УФСИН по Рязанской области сняли клип на песню "Вечный огонь"

18:47 08.05.2021 (обновлено: 01:09 09.05.2021)
 
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сотрудники УФСИН России по Рязанской области в преддверии Дня Победы сняли клип на песню "Вечный огонь" в рамках проекта "Весна! Победа! Жизнь!", рассказали РИА Новости в пресс-службе управления.
"Сотрудники УФСИН России по Рязанской области выпустили клип к песне "Вечный огонь", актерами, режиссерами и даже певцами стали сами работники пенитенциарной системы. Съемки проводились на территории военного полигона "Дубровичи" Рязанской области", - сказали в ведомстве.
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В пресс-службе также рассказали, что героями ролика к песне на стихи Евгения Аграновича "Вечный огонь" стали 12 сотрудников учреждения.
"В ролике мы хотели показать, что каждый солдат на войне ежедневно совершал подвиг, вступая в бой, защищая свою Родину, детей, любимых, матерей, отцов и друзей. Когда мы снимали военные сцены, у нас слезы выступали сами собой. Сами не ожидали, что на одном дыхании вот так все получится", - привела пресс-служба УФСИН по региону слова сотрудников.
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Сам ролик опубликован на YouTube-канале ФСИН РФ. Сотрудники также поздравили ветеранов с наступающим праздником, пожелав им здоровья и мирного неба над головой.
Сьемки клипа прошли в рамках подготовки проекта ФСИН России "Весна! Победа! Жизнь!". Герои ролика исполнили песню у памятника, посвященного победе советского народа в Великой Отечественной войне.
 
День Победы-2021РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Рязанская областьОбщество
 
 
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