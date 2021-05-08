Меркель выступила против отмены патентов на вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Приостановка действий патентов на вакцины от коронавируса не решит проблему нехватки вакцин, завила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС, в котором она приняла участие в онлайн-формате.
"Я не считаю, что приостановка действий патентов - это решение, которое позволит обеспечить больше людей вакцинами. Однако я считаю, что мы нуждаемся в изобретательности и инновационном потенциале компаний, и, на мой взгляд, к этому относится также защита патентов", - заявила канцлер.
По её мнению, выдача лицензий на производство вакцин поможет обеспечить как можно больше людей вакцинами. "Важно, чтобы владельцы патентов следили за качеством продукции, ведь вакцины - это высокочувствительные препараты", - добавила Меркель.
Администрация президента США Джо Байдена ранее заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19.
Лидеры стран Евросоюза в ходе неформального саммита, который проходит на этой неделе в Португалии, обсудили вопрос отмены патентов на вакцины от коронавируса и пришли к мнению, что это не лучший способ увеличения производства вакцин в мире.