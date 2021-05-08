https://ria.ru/20210508/patenty-1731502786.html

Меркель выступила против отмены патентов на вакцины от коронавируса

Меркель выступила против отмены патентов на вакцины от коронавируса

Приостановка действий патентов на вакцины от коронавируса не решит проблему нехватки вакцин, завила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T17:42

2021-05-08T17:42

2021-05-08T17:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

евросоюз

ангела меркель

португалия

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Приостановка действий патентов на вакцины от коронавируса не решит проблему нехватки вакцин, завила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС, в котором она приняла участие в онлайн-формате.По её мнению, выдача лицензий на производство вакцин поможет обеспечить как можно больше людей вакцинами. "Важно, чтобы владельцы патентов следили за качеством продукции, ведь вакцины - это высокочувствительные препараты", - добавила Меркель.Администрация президента США Джо Байдена ранее заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19.Лидеры стран Евросоюза в ходе неформального саммита, который проходит на этой неделе в Португалии, обсудили вопрос отмены патентов на вакцины от коронавируса и пришли к мнению, что это не лучший способ увеличения производства вакцин в мире.

https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600950926.html

португалия

германия

сша

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коронавирус covid-19, евросоюз, ангела меркель, португалия, германия, сша, в мире