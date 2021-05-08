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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210508/patenty-1731502786.html
Меркель выступила против отмены патентов на вакцины от коронавируса
Меркель выступила против отмены патентов на вакцины от коронавируса
Приостановка действий патентов на вакцины от коронавируса не решит проблему нехватки вакцин, завила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T17:42
2021-05-08T17:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
ангела меркель
португалия
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Приостановка действий патентов на вакцины от коронавируса не решит проблему нехватки вакцин, завила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС, в котором она приняла участие в онлайн-формате.По её мнению, выдача лицензий на производство вакцин поможет обеспечить как можно больше людей вакцинами. "Важно, чтобы владельцы патентов следили за качеством продукции, ведь вакцины - это высокочувствительные препараты", - добавила Меркель.Администрация президента США Джо Байдена ранее заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19.Лидеры стран Евросоюза в ходе неформального саммита, который проходит на этой неделе в Португалии, обсудили вопрос отмены патентов на вакцины от коронавируса и пришли к мнению, что это не лучший способ увеличения производства вакцин в мире.
https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600950926.html
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коронавирус covid-19, евросоюз, ангела меркель, португалия, германия, сша, в мире

Меркель выступила против отмены патентов на вакцины от коронавируса

17:42 08.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Приостановка действий патентов на вакцины от коронавируса не решит проблему нехватки вакцин, завила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС, в котором она приняла участие в онлайн-формате.

"Я не считаю, что приостановка действий патентов - это решение, которое позволит обеспечить больше людей вакцинами. Однако я считаю, что мы нуждаемся в изобретательности и инновационном потенциале компаний, и, на мой взгляд, к этому относится также защита патентов", - заявила канцлер.

По её мнению, выдача лицензий на производство вакцин поможет обеспечить как можно больше людей вакцинами. "Важно, чтобы владельцы патентов следили за качеством продукции, ведь вакцины - это высокочувствительные препараты", - добавила Меркель.
Администрация президента США Джо Байдена ранее заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19.
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Лидеры стран Евросоюза в ходе неформального саммита, который проходит на этой неделе в Португалии, обсудили вопрос отмены патентов на вакцины от коронавируса и пришли к мнению, что это не лучший способ увеличения производства вакцин в мире.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвросоюзАнгела МеркельПортугалияГерманияСШАВ мире
 
 
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