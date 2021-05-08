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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210508/parad-1731503583.html
Власти рассказали о работе станций метро в центре Москвы во время парада
Власти рассказали о работе станций метро в центре Москвы во время парада
Работа некоторых станций метро в центре Москвы изменится во время парада Победы на Красной площади 9 мая, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-08T17:50
2021-05-09T01:10
день победы-2021
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россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Работа некоторых станций метро в центре Москвы изменится во время парада Победы на Красной площади 9 мая, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."С 05.30 до окончания парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" — только на пересадку", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, на время построения колонн техники по Тверской улице возможны ограничения выхода со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы, "Китай-город" в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда."С 5.30 до 22.00 на станции "Парк Победы" вестибюль №1 (выходы 1–5) будет работать только на выход, а вестибюль №2 (выход 6) только на вход. С 22.00 до закрытия метро вестибюль №1 будет работать в штатном режиме", - добавляется в сообщении.В ведомстве также отметили, что 9 мая будут перекрыты центральные улицы, Звенигородское, Минское шоссе и части Садового кольца, а в центре и на северо-западе Москвы изменятся маршруты наземного транспорта.
https://ria.ru/20210506/shoygu-1731311692.html
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садовое кольцо (москва), россия, москва, общество

Власти рассказали о работе станций метро в центре Москвы во время парада

17:50 08.05.2021 (обновлено: 01:10 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНа станции метро "Охотный ряд" в Москве
На станции метро Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Работа некоторых станций метро в центре Москвы изменится во время парада Победы на Красной площади 9 мая, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"С 05.30 до окончания парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" — только на пересадку", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, на время построения колонн техники по Тверской улице возможны ограничения выхода со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы, "Китай-город" в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.
"С 5.30 до 22.00 на станции "Парк Победы" вестибюль №1 (выходы 1–5) будет работать только на выход, а вестибюль №2 (выход 6) только на вход. С 22.00 до закрытия метро вестибюль №1 будет работать в штатном режиме", - добавляется в сообщении.
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5 мая, 10:39В России
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В ведомстве также отметили, что 9 мая будут перекрыты центральные улицы, Звенигородское, Минское шоссе и части Садового кольца, а в центре и на северо-западе Москвы изменятся маршруты наземного транспорта.
 
День Победы-2021Садовое кольцо (Москва)РоссияМоскваОбщество
 
 
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