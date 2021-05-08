https://ria.ru/20210508/parad-1731503583.html
Власти рассказали о работе станций метро в центре Москвы во время парада
Власти рассказали о работе станций метро в центре Москвы во время парада
Работа некоторых станций метро в центре Москвы изменится во время парада Победы на Красной площади 9 мая, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-08T17:50
2021-05-08T17:50
2021-05-09T01:10
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Работа некоторых станций метро в центре Москвы изменится во время парада Победы на Красной площади 9 мая, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."С 05.30 до окончания парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" — только на пересадку", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, на время построения колонн техники по Тверской улице возможны ограничения выхода со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы, "Китай-город" в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда."С 5.30 до 22.00 на станции "Парк Победы" вестибюль №1 (выходы 1–5) будет работать только на выход, а вестибюль №2 (выход 6) только на вход. С 22.00 до закрытия метро вестибюль №1 будет работать в штатном режиме", - добавляется в сообщении.В ведомстве также отметили, что 9 мая будут перекрыты центральные улицы, Звенигородское, Минское шоссе и части Садового кольца, а в центре и на северо-западе Москвы изменятся маршруты наземного транспорта.
https://ria.ru/20210506/shoygu-1731311692.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/parad-1731170774.html
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садовое кольцо (москва), россия, москва, общество
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Работа некоторых станций метро в центре Москвы
изменится во время парада Победы на Красной площади 9 мая, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"С 05.30 до окончания парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" — только на пересадку", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, на время построения колонн техники по Тверской улице возможны ограничения выхода со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы, "Китай-город" в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.
"С 5.30 до 22.00 на станции "Парк Победы" вестибюль №1 (выходы 1–5) будет работать только на выход, а вестибюль №2 (выход 6) только на вход. С 22.00 до закрытия метро вестибюль №1 будет работать в штатном режиме", - добавляется в сообщении.
В ведомстве также отметили, что 9 мая будут перекрыты центральные улицы, Звенигородское, Минское шоссе и части Садового кольца
, а в центре и на северо-западе Москвы изменятся маршруты наземного транспорта.