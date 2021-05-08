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Погода может повлиять на воздушную часть парада Победы в Москве
Погода может повлиять на воздушную часть парада Победы в Москве
Плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы на Красной площади, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T13:44
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парад победы
москва
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы на Красной площади, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По прогнозу синоптиков, 8 и 9 мая в столице выпадет примерно две трети месячной нормы осадков, а утром в День Победы будет низкая, почти сплошная облачность с высотой 400-600 метров. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, это ставит под вопрос воздушную часть парада — при групповом пилотировании нужны простые метеоусловия, чтобы был визуальный контакт.Ночью ожидается от четырех до шести градусов тепла, днем воздух прогреется до 14.Праздничный салют москвичи все же увидят, считает Тишковец. Он отметил, что к 20:00 облака рассеются, хотя и похолодает — будет примерно шесть-восемь градусов выше нуля.
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Авиационная тренировка парада Победы в небе над Москвой
Самолёты и вертолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пролетели над российской столицей в рамках авиационной тренировки парада Победы. Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.
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видео, парад победы, москва
Погода может повлиять на воздушную часть парада Победы в Москве
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы на Красной площади, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2021-05-08T13:44
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Погода может повлиять на воздушную часть парада Победы в Москве

13:44 08.05.2021 (обновлено: 14:49 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Самолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы на Красной площади, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По прогнозу синоптиков, 8 и 9 мая в столице выпадет примерно две трети месячной нормы осадков, а утром в День Победы будет низкая, почти сплошная облачность с высотой 400-600 метров. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, это ставит под вопрос воздушную часть парада — при групповом пилотировании нужны простые метеоусловия, чтобы был визуальный контакт.
Ночью ожидается от четырех до шести градусов тепла, днем воздух прогреется до 14.
Праздничный салют москвичи все же увидят, считает Тишковец. Он отметил, что к 20:00 облака рассеются, хотя и похолодает — будет примерно шесть-восемь градусов выше нуля.
 
Парад ПобедыМосква
 
 
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