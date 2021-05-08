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В Кремле допустили влияние погоды на воздушную часть парада Победы
В Кремле допустили влияние погоды на воздушную часть парада Победы
Плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы на Красной площади, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T13:41
2021-05-08T13:41
2021-05-08T14:37
россия
парад победы
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы на Красной площади, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что в День Победы выпадет до пяти миллиметров осадков. Ночью ожидается 4-6 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 14.С 9 до 11 часов утра будет пасмурно: низкая облачность, с высотой 400-600 метров (7-10 баллов). По словам специалиста, это почти "сплошняком". А при групповом пилотировании нужны простые метеоусловия, чтобы был визуальный контакт.При этом праздничный салют москвичи все же увидят. По словам Тишковца, к 20:00 облака рассеются, хотя и посвежеет — до плюс 6-8.
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Авиационная тренировка парада Победы в небе над Москвой
Самолёты и вертолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пролетели над российской столицей в рамках авиационной тренировки парада Победы. Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.
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