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В Кремле допустили влияние погоды на воздушную часть парада Победы

В Кремле допустили влияние погоды на воздушную часть парада Победы

Плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы на Красной площади, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T13:41

2021-05-08T13:41

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россия

парад победы

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы на Красной площади, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что в День Победы выпадет до пяти миллиметров осадков. Ночью ожидается 4-6 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 14.С 9 до 11 часов утра будет пасмурно: низкая облачность, с высотой 400-600 метров (7-10 баллов). По словам специалиста, это почти "сплошняком". А при групповом пилотировании нужны простые метеоусловия, чтобы был визуальный контакт.При этом праздничный салют москвичи все же увидят. По словам Тишковца, к 20:00 облака рассеются, хотя и посвежеет — до плюс 6-8.

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2021

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Авиационная тренировка парада Победы в небе над Москвой Самолёты и вертолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пролетели над российской столицей в рамках авиационной тренировки парада Победы. Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час. 2021-05-08T13:41 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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