https://ria.ru/20210508/osadki-1731520349.html

В Москве выпало рекордное количество осадков

В Москве выпало рекордное количество осадков

Тридцать два миллиметра осадков выпало в Москве за последние 12 часов, это составляет 63 процента месячной нормы и является рекордным показателем для этого дня... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T22:18

2021-05-08T22:18

2021-05-08T23:35

погода

москва

общество

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Тридцать два миллиметра осадков выпало в Москве за последние 12 часов, это составляет 63 процента месячной нормы и является рекордным показателем для этого дня с 1948 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, превышен прежний максимум 2017 года, когда в осадкомеры попало 27,6 миллиметра."Рекорд суточного максимума для всего мая принадлежит 1976 году, когда пролилось 39 миллиметров", — отметил синоптик.

https://ria.ru/20210508/parad-1731481965.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество