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В Москве выпало рекордное количество осадков
В Москве выпало рекордное количество осадков
Тридцать два миллиметра осадков выпало в Москве за последние 12 часов, это составляет 63 процента месячной нормы и является рекордным показателем для этого дня... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T22:18
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москва
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Тридцать два миллиметра осадков выпало в Москве за последние 12 часов, это составляет 63 процента месячной нормы и является рекордным показателем для этого дня с 1948 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, превышен прежний максимум 2017 года, когда в осадкомеры попало 27,6 миллиметра."Рекорд суточного максимума для всего мая принадлежит 1976 году, когда пролилось 39 миллиметров", — отметил синоптик.
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погода, москва, общество

В Москве выпало рекордное количество осадков

22:18 08.05.2021 (обновлено: 23:35 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Тридцать два миллиметра осадков выпало в Москве за последние 12 часов, это составляет 63 процента месячной нормы и является рекордным показателем для этого дня с 1948 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За последние 12 часов по состоянию на 21:00 на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 32 миллиметра осадков, что составляет 63 процента месячной нормы. На Балчуге зафиксировано 34 миллиметра, на Теплом Стане — 32 миллиметра. Это рекордный показатель для этого дня с 1948 года", — рассказал Тишковец.

По его словам, превышен прежний максимум 2017 года, когда в осадкомеры попало 27,6 миллиметра.
"Рекорд суточного максимума для всего мая принадлежит 1976 году, когда пролилось 39 миллиметров", — отметил синоптик.
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