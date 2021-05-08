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В Москве выпало рекордное количество осадков
В Москве выпало рекордное количество осадков
Тридцать два миллиметра осадков выпало в Москве за последние 12 часов, это составляет 63 процента месячной нормы и является рекордным показателем для этого дня... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T22:18
2021-05-08T22:18
2021-05-08T23:35
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Тридцать два миллиметра осадков выпало в Москве за последние 12 часов, это составляет 63 процента месячной нормы и является рекордным показателем для этого дня с 1948 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, превышен прежний максимум 2017 года, когда в осадкомеры попало 27,6 миллиметра."Рекорд суточного максимума для всего мая принадлежит 1976 году, когда пролилось 39 миллиметров", — отметил синоптик.
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