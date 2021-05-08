https://ria.ru/20210508/operatsiya-1731455629.html
Число жертв полицейской операции в Рио-де-Жанейро достигло 28 человек
Число жертв полицейской операции в Рио-де-Жанейро достигло 28 человек
Число жертв полицейской операции против подозреваемых в наркотрафике в Рио-де-Жанейро выросло до 28, сообщает портал G1 со ссылкой на правоохранительные органы. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T03:29
2021-05-08T03:29
2021-05-08T06:06
рио-де-жанейро (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая — РИА Новости. Число жертв полицейской операции против подозреваемых в наркотрафике в Рио-де-Жанейро выросло до 28, сообщает портал G1 со ссылкой на правоохранительные органы.Ранее сообщалось о 25 погибших.Отмечается, что скончались еще трое подозреваемых.Перестрелка полиции и предполагаемых преступников произошла в четверг утром в фавелах на севере Рио-де-Жанейро во время операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.Среди пострадавших, в частности, оказались двое пассажиров проходящего мимо поезда метро. Они получили огнестрельные ранения.
https://ria.ru/20210507/braziliya-1731357561.html
рио-де-жанейро (город)
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рио-де-жанейро (город), бразилия, буэнос-айрес (город), в мире