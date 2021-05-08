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В ДНР заявили о гибели мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ
В ДНР заявили о гибели мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ
В результате обстрела украинскими силовиками окраин Донецка погиб мирный житель 1939 года рождения, сообщил представитель самопровозглашенной ДНР в совместном... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T22:45
2021-05-08T22:45
2021-05-08T23:10
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ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. В результате обстрела украинскими силовиками окраин Донецка погиб мирный житель 1939 года рождения, сообщил представитель самопровозглашенной ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Он уточнил, что удар пришелся на поселок шахты "Трудовская". В результате также сгорел жилой дом, поврежден фасад школы № 116.Накануне украинские силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев на западе Донецка. Как сообщал глава администрации города Алексей Кулемзин, один из выпущенных снарядов упал на территории детского сада, но воспитанников успели завести в помещение.Гражданское противостояние продолжается в Донбассе семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается на встречах в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.Ситуация обострилась в феврале этого года. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
https://ria.ru/20210508/obstrel-1731509401.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире