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В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле школы
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле школы
Украинские силовики обстреляли в День памяти и примирения окраину Донецка, сгорел жилой дом и повреждено остекление школы, заявил журналистам представитель ДНР... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T19:09
2021-05-08T19:09
2021-05-08T20:58
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в День памяти и примирения окраину Донецка, сгорел жилой дом и повреждено остекление школы, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.День памяти и примирения отмечается на Украине 8 мая."Сегодня вечером вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты Трудовская с применением вооружения БМП-2. В результате обстрела сгорел жилой дом, кроме того, повреждено остекление фасада здания школы номер 116. По предварительным данным, жертв нет", - заявил представитель ведомства.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
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Последствия обстрела окраины Донецка со стороны ВСУ
Украинцы в День памяти и примирения обстреляли школу и жилой дом на окраине Донецка, сообщил представитель ДНР в СЦКК. По предварительным данным, жертв нет.
2021-05-08T19:09
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, бмп-2, донецк (донецкая область), украина, в мире