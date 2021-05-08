https://ria.ru/20210508/obstrel-1731509401.html

В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле школы

В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле школы

Украинские силовики обстреляли в День памяти и примирения окраину Донецка, сгорел жилой дом и повреждено остекление школы, заявил журналистам представитель ДНР... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T19:09

2021-05-08T19:09

2021-05-08T20:58

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

бмп-2

донецк (донецкая область)

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731515900_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ab1991ac73faf93f3439be01c12c0ef8.jpg

ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в День памяти и примирения окраину Донецка, сгорел жилой дом и повреждено остекление школы, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.День памяти и примирения отмечается на Украине 8 мая."Сегодня вечером вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты Трудовская с применением вооружения БМП-2. В результате обстрела сгорел жилой дом, кроме того, повреждено остекление фасада здания школы номер 116. По предварительным данным, жертв нет", - заявил представитель ведомства.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия обстрела окраины Донецка со стороны ВСУ Украинцы в День памяти и примирения обстреляли школу и жилой дом на окраине Донецка, сообщил представитель ДНР в СЦКК. По предварительным данным, жертв нет. 2021-05-08T19:09 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, бмп-2, донецк (донецкая область), украина, в мире