Суд арестовал участницу Pussy Riot Никульшину
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал на пять суток участницу панк-группы Pussy Riot Веронику Никульшину за неповиновение полиции, сообщил РИА Новости адвокат Мансур Гильманов.
В пятницу Гильманов сообщал РИА Новости, что сотрудники полиции в Москве задержали Никульшину по статье о неповиновении полиции.
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"Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)", - сказал адвокат. Он добавил, что суд назначил наказание в виде пяти суток ареста.
На другую участницу группы Марию Алехину заведено уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31 января и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несогласованных митингов.