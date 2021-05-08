https://ria.ru/20210508/nikulshina-1731511556.html

Суд арестовал участницу Pussy Riot Никульшину

Суд арестовал участницу Pussy Riot Никульшину

Дорогомиловский суд Москвы арестовал на пять суток участницу панк-группы Pussy Riot Веронику Никульшину за неповиновение полиции, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T19:41

2021-05-08T19:41

2021-05-08T19:41

россия

мария алехина

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал на пять суток участницу панк-группы Pussy Riot Веронику Никульшину за неповиновение полиции, сообщил РИА Новости адвокат Мансур Гильманов.В пятницу Гильманов сообщал РИА Новости, что сотрудники полиции в Москве задержали Никульшину по статье о неповиновении полиции."Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)", - сказал адвокат. Он добавил, что суд назначил наказание в виде пяти суток ареста.На другую участницу группы Марию Алехину заведено уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31 января и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несогласованных митингов.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария алехина, москва, происшествия