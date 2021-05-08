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Мясников рассказал, как распознать злокачественное образование по родинке
Мясников рассказал, как распознать злокачественное образование по родинке
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал четыре признака меланомы, на которые стоит обратить внимание. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T15:22
2021-05-08T17:34
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал четыре признака меланомы, на которые стоит обратить внимание. По его словам, опасными являются родинки на теле, у которых есть размытые границы, неравномерность пигментации с наличием темных и голубоватых оттенков. Диаметр таких родинок превышает шесть миллиметров, они быстро растут."Такие родинки должны быть обязательно исследованы врачом, &lt;…&gt; вы должны их фотографировать, потому что пять таких родинок на теле — это серьезный фактор риска, что шестая будет с изменениями", — объяснил медик. Также Мясников подчеркнул, что у белокожих и светлоглазых мужчин и женщин значительно чаще бывают злокачественные образования кожи. Он не рекомендовал людям такого фенотипа загорать и посоветовал пользоваться солнцезащитным кремом. Врач отметил, что для них наличие 25 родинок на теле уже является фактором риска для появления меланомы.
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников рассказал, как распознать злокачественное образование по родинке

15:22 08.05.2021 (обновлено: 17:34 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал четыре признака меланомы, на которые стоит обратить внимание.
По его словам, опасными являются родинки на теле, у которых есть размытые границы, неравномерность пигментации с наличием темных и голубоватых оттенков. Диаметр таких родинок превышает шесть миллиметров, они быстро растут.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
06:57
Мясников назвал признак рака, встречающийся лишь у мужчин
"Такие родинки должны быть обязательно исследованы врачом, <…> вы должны их фотографировать, потому что пять таких родинок на теле — это серьезный фактор риска, что шестая будет с изменениями", — объяснил медик.
Также Мясников подчеркнул, что у белокожих и светлоглазых мужчин и женщин значительно чаще бывают злокачественные образования кожи. Он не рекомендовал людям такого фенотипа загорать и посоветовал пользоваться солнцезащитным кремом. Врач отметил, что для них наличие 25 родинок на теле уже является фактором риска для появления меланомы.
 
Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
 
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