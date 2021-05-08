https://ria.ru/20210508/myasnikov-1731490645.html

Мясников рассказал, как распознать злокачественное образование по родинке

Мясников рассказал, как распознать злокачественное образование по родинке

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал четыре признака меланомы, на которые стоит обратить внимание. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T15:22

2021-05-08T15:22

2021-05-08T17:34

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал четыре признака меланомы, на которые стоит обратить внимание. По его словам, опасными являются родинки на теле, у которых есть размытые границы, неравномерность пигментации с наличием темных и голубоватых оттенков. Диаметр таких родинок превышает шесть миллиметров, они быстро растут."Такие родинки должны быть обязательно исследованы врачом, <…> вы должны их фотографировать, потому что пять таких родинок на теле — это серьезный фактор риска, что шестая будет с изменениями", — объяснил медик. Также Мясников подчеркнул, что у белокожих и светлоглазых мужчин и женщин значительно чаще бывают злокачественные образования кожи. Он не рекомендовал людям такого фенотипа загорать и посоветовал пользоваться солнцезащитным кремом. Врач отметил, что для них наличие 25 родинок на теле уже является фактором риска для появления меланомы.

https://ria.ru/20210508/rak-1731457837.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество