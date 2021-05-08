https://ria.ru/20210508/myasnikov-1731490645.html
Мясников рассказал, как распознать злокачественное образование по родинке
Мясников рассказал, как распознать злокачественное образование по родинке
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал четыре признака меланомы, на которые стоит обратить внимание. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T15:22
2021-05-08T15:22
2021-05-08T17:34
александр мясников (врач)
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599132132_86:479:2875:2048_1920x0_80_0_0_cfd8ee87d73575b5b1c505dadb087c99.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал четыре признака меланомы, на которые стоит обратить внимание. По его словам, опасными являются родинки на теле, у которых есть размытые границы, неравномерность пигментации с наличием темных и голубоватых оттенков. Диаметр таких родинок превышает шесть миллиметров, они быстро растут."Такие родинки должны быть обязательно исследованы врачом, <…> вы должны их фотографировать, потому что пять таких родинок на теле — это серьезный фактор риска, что шестая будет с изменениями", — объяснил медик. Также Мясников подчеркнул, что у белокожих и светлоглазых мужчин и женщин значительно чаще бывают злокачественные образования кожи. Он не рекомендовал людям такого фенотипа загорать и посоветовал пользоваться солнцезащитным кремом. Врач отметил, что для них наличие 25 родинок на теле уже является фактором риска для появления меланомы.
https://ria.ru/20210508/rak-1731457837.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599132132_502:393:2708:2048_1920x0_80_0_0_8a9bf5eb2810629b8215726353ccae90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), здоровье, общество
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
назвал четыре признака меланомы, на которые стоит обратить внимание.
По его словам, опасными являются родинки на теле, у которых есть размытые границы, неравномерность пигментации с наличием темных и голубоватых оттенков. Диаметр таких родинок превышает шесть миллиметров, они быстро растут.
"Такие родинки должны быть обязательно исследованы врачом, <…> вы должны их фотографировать, потому что пять таких родинок на теле — это серьезный фактор риска, что шестая будет с изменениями", — объяснил медик.
Также Мясников подчеркнул, что у белокожих и светлоглазых мужчин и женщин значительно чаще бывают злокачественные образования кожи. Он не рекомендовал людям такого фенотипа загорать и посоветовал пользоваться солнцезащитным кремом. Врач отметил, что для них наличие 25 родинок на теле уже является фактором риска для появления меланомы.